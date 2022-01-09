عرض الدمى حكايات عن الثقافة السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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نشر عرض الدمى لرواية القصص، الذي نظمه جناح المملكة العربية السعودية، البهجة والمرح في إكسبو 2020 دبي، مع فقرات جذابة حول التقاليد الثقافية المتنوعة في المملكة.

وقد جلب العرض الدرامي للدمى القصص الشعبية السعودية إلى منصة الشمس أمام جمهور عريض.

ما وفر للزوار فرصة فريدة للتعرف على التراث الثقافي العريق والعادات على امتداد المملكة العربية السعودية.

وكان عرض العرائس واحداً من عشرات الفعاليات التي أقامها جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.