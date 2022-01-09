339 ألف زائر لجناح «ديوا»

المصدر: دبي - وام

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استقطب جناح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في إكسبو 2020 دبي، 338,833 زائراً، منذ انطلاق المعرض العالمي في الأول من أكتوبر 2021، وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وأشاد زوار الجناح بمشاريع الهيئة، ومبادراتها الذكية والمبتكرة، وجهودها في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وزار جناح الهيئة في منطقة الاستدامة، العديد من المسؤولين المحليين والدوليين، من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات.

وفي الثاني من ديسمبر 2021، استقطب جناح الهيئة أكثر من 23,400 زائر، حيث نظمت الهيئة فعاليات متنوعة، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، وسط أجواء وطنية وتراثية مميزة.

تجربة

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال جناحها في إكسبو 2020 دبي، إلى توفير تجربة فريدة ومبتكرة للزائرين، لتعريفهم بجهودها التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، من خلال مشروعات ومبادرات مبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.

مشاريع

وتعرض الهيئة في جناحها في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، و«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الرقمية، والمحطة الكهرومائية في حتا، بتقنية الضخ والتخزين، بقدرة 250 ميغاوات، وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.