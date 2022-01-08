إكسبو 2020 دبي .. منارة لاستكشاف تقنيات المستقبل

المصدر: وام

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المستقبل حاضر الآن في إكسبو 2020 دبي حيث تستعرض الأجنحة المشارِكة تقنيات ستغّير العالم.

ويمكن للزوار استكشاف ابتكارات من مختلف أنحاء العالم من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في حياة البشرية في جولة "المستقبل الآن" الذاتية التوجيه بدءا من المحركات الهيدروجينية ووصولا إلى التنقل الذكي ومغامرات السفر إلى الفضاء.

ويسلط ألِف "جناح التنقل" في إكسبو 2020 الضوء على شخصيات تاريخية من المنطقة العربية أسهمت ابتكاراتها بتسهيل التنقل في أنحاء العالم حيث يضم الجناح عمالقة التنقل والذين مهّدت اكتشافاتهم الطريق لتقنيات اليوم.

ويمكن للزوار استكشاف مفهوم التنقل وقوته وتأثيره بعيد المدى فضلا عن اكتشاف دور العرب في دفع عجلة تقدم الاكتشاف البشري وستأخذ جولة في الجناح زواره إلى الآفاق لتشجعهم على استكشاف أماكن لم يستكشفوها من قبل.

وبالنسبة للراغبين في استقراء أنظمة التنقل الذكية في المستقبل يعد جناح بلجيكا مكانا يجتمع فيه المفكرون ورجال الأعمال وتتضافر جهودهم لصياغة رؤية جماعية لعام 2050 تستند إلى ابتكارات اليوم الإبداعية.

وفي تحد للمفاهيم الحالية عن الفضاء والحركة يتفاعل جناح جمهورية كوريا الجنوبية الحركي مع زواره وكل ما يحيط به ليظهر كيف يحاكي الواقع الافتراضي العالم الحقيقي لكي يُحدث حركة وتغييرا.

ويوضح جناح سلوفاكيا التطور والنمو التقني السريع في سلوفاكيا لا سيما في مجال النقل حيث يمكن للزوار استكشاف سيارة ركاب تسير بوقود الهيدروجين وهي تقنية تعتبرها الدولة وقود المستقبل.

وفي الوقت نفسه يقدم جناح إستونيا حلولا إلكترونية تشكل جزءا من الحياة اليومية لشعبها مستعرضا مدى ريادة الإستونيين في المجال الرقمي.

ويستكشف جناح المملكة المتحدة المستوحى من واحد من المشاريع الأخيرة للبروفيسور ستيفن هوكينغ وهو "برايكثرو ماسيدج" أو "الرسالة المتقدمة" ويستكشف الجناح ما يمكن أن تنقله الإنسانية إلى الحضارات المتقدمة الأخرى ويتيح أيضا للزوار فرصة المساهمة بأصواتهم في رسالة جماعية دائمة التغير كما يستكشف أيضا كل شيء بما في ذلك الاستغلال التجاري للفضاء والذكاء الاصطناعي.

وتخطف تجربة الواقع الافتراضي للغابة السوداء الأنظار في جناح "بادن - فورتمبيرغ" الألماني حيث توجد أيضا "سحابة الابتكار" وهي غطاء من الضباب الاصطناعي ويتيح الجناح أيضا للزوار فرصة تحية الروبوت أبولو.

كما يمكن اكتشاف كيف يمكن للطبيعة والحلول التقنية أن تساعد البشرية في مواجهة التحديات في جناح بيلاروس الذي يتميز بمجسمات تفاعلية تحمل اسم "شجرة العقل".

ويشاهد الزائر الابتكار الصيني في أبهى صوره في جناح الصين الذي يستعرض تاريخ الدولة الغني عبر المزج بأسلوب فني بين الأصول الصينية والتقنيات الحديثة ويمكن لزوار الجناح الاشتراك في تجربة تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.

ويتميز جناح موانئ دبي العالمية بشلال رقمي عملاق ومجسمات مبهرة ويركز على كيفية تحويل الابتكار والذكاء الاصطناعي واقع الأمس إلى فرص الغد.

ويمكن الوصول إلى جولة "المستقبل الآن" عبر تطبيق إكسبو 2020 دبي للهواتف المتحركة بالإضافة إلى الجولات الأخرى المتعلقة بأسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020 دبي.

