انطلاق أسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020 دبي غداً

المصدر: وام

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ينطلق غداً أسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020 دبي الذي تستمر أعماله حتى 16 يناير الجاري بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في المجال والمبتكرين وصناع السياسات في هذا القطاع.

و تشمل أبرز فعاليات الأسبوع منتدى الأعمال بشأن السفر والاتصال الذي ينطلق الثلاثاء المقبل في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين في هذا الحدث معالي أندريه سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في إستونيا وتوولدي جير ماريام الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية.

كما يشارك أيضا في الحدث سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وعصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري ومهند سمارة مدير إدارة مجموعة تطوير الأعمال والتخطيط والاستراتيجية بمؤسسة الإمارات للاتصالات.

ويعد أسبوع السفر والاتصال السادس من أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض.

ويُقام الأسبوع بتنسيق مشترك مع شريكي إكسبو 2020 من فئة شريك أول رسمي "طيران الإمارات" و"اتصالات" حيث تستهدف برامجه أبرز القضايا التي يواجهها واضعو السياسات، والأعمال، وصناع التغيير على مستوى العالم.

ويوفر برنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي فرصة لتبادل وجهات نظر جديدة ومُلهمة لمواجهة أكبر التحديات والتعرف إلى أفضل الفرص في وقتنا الحالي.