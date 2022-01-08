ممثل السعودية للإبل يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي في إكسبو

المصدر: البيان

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اطلع الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، ممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل (ICO) على الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي "SPS" في إكسبو 2020 دبي، بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مركز الشرطة الذكي "SPS" في إكسبو 2020 دبي، استمع خلالها إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها مركز "SPS" و3 مراكز أخرى من نوع "ووك إن" في إكسبو 2020 دبي للمتعاملين وبـ 7 لغات، إلى جانب 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها المركز واطلع على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك بالتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.