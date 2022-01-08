نهر "وانغانوي" النيوزيلندي يرحب بـ 600 ألف زائر في إكسبو

المصدر: دبي- بشار باغ

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تعرّف 600 ألف زائر استقبلهم جناح نيوزيلندا منذ انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى الآن على المكانة الفريدة التي يتميز بها نهر "وانغاوي" باعتباره أول نهر في العالم يتمتع بشخصية اعتبارية بنص قانون رسمي.

تنطلق رحلة الزائر للجناح من تجسيد فعلي لاحترام الروح البيئية الأصيلة للأرض والمكان باعتباره الملهم الرئيسي لتصميم الجناح وما يقدمه للجمهور، إذ منحت نيوزيلندا عام 2017 نهر «وانغانوي» لأول مرة في العالم وضعاً قانونياً كشخصية اعتبارية. وبموجب ذلك، اكتسب «وانغانوي» اعترافاً بصفته كائناً حياً، يتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات ويُلزم القانون المبتكر كذلك الحكومة والسلطات المحلية، وجميع المجتمعات التي تعيش على ضفاف النهر للعمل معاً، وتشكّل هذه الخطوة التاريخية المهمة من مجتمعات السكان الأصليين الرائدة داخل نيوزيلندا قاعدة أساسية لتجربة جميلة وغامرة للزوّار، والتي ستترك في نفوس الضيوف فهماً أعمق لسبب أهمية روح الروح البيئية الأصيلة لنيوزيلندا لكوكب الأرض.

ويضم الجناح قاعة يتساقط فيهات الماء من ارتفاع 9 أمتار على جانبي الزائر، كتمثيل لنهر وانغانوي لتعريف الزوار على تشريعات النهر وكيف شاركت قبيلة "وانغانوي إيوي" مجموعة من قيم السكان الأصليين، وتضمينها في القانون. ويحظى الزوار بدعوة للتفكير على نطاق أوسع في علاقتهم مع البيئة – وهي فكرة تبيّن أن رفاهية البشرية مرتبطة فطرياً بالطبيعة.

ومن موقعه في منطقة الاستدامة، يستعرض التصميم المعماري المبتكر لجناح نيوزيلندا، ذلك الرابط بين الإنسان والبيئة، وتتحرّك واجهة الجناح، على وقع أنغام صوتية، ذات تردد منخفض، لتعطي انطباعاً بأن الجناح ينبض بالحياة والحركة الدائمة، ويعبّر ذلك عن مبدأ الحياة للماوري، أو قوة الحياة المفعمة، داخل الجناح.

وتظهر وسط القاعة صخرة «توكا»، التي تم إحضارها إلى دبي من جبل «نونغاريو»، منبع نهر وانغانوي. ويتمركز مبدأ الماوري للحياة هنا، وهي النقطة، التي ينطلق منها صوت نبض الجناح.

وتجسيداً لجوهر الإبداع والابتكار، تجمع تجربة جناح أوتيروا نيوزيلندا بين الصوت والصورة والتأثيرات الحسية، لتضفي حيوية نابضة على موضوعها الرئيسي "رعاية الإنسان والمكان".

واستناداً إلى الروح والثقافة البيئية للسكان الأصليين، وفهم أن البشر والطبيعة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، سينغمس الزوار في تجربة ثرية تدعوهم لإعادة التفكير في علاقتهم مع الطبيعة بينما يستكشفون زوايا الجناح وأروقته.