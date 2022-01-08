كل النجوم.. أساطير كرة القدم في مباراة استعراضية اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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يجتمع أساطير كرة القدم بمباراة "كل النجوم" الاستعراضية اليوم (السبت) في إكسبو 2020 دبي، حيث تشهد الفعالية مشاركة 4 فرق رياضية تضم جميعها نجوماً، ويقود كل فريق واحدٌ من نجوم كرة القدم، وهم باتريس إيفرا (القائد السابق لفريق نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم)، وميشيل سالغادو (لاعب كرة قدم إسباني سابق في فريق نادي ريال مدريد)، وسمير نصري (لاعب كرة قدم فرنسي سابق في فريق نادي أرسنال)، وبكاري سانيا (لاعب كرة قدم فرنسي سابق في فريق نادي أرسنال).



ويؤلف كل قائد فريقاً من 15 لاعباً، من ضمنهم ثمانية من أساطير كرة القدم، ونجوم الفن، والمشاهير، إلى جانب ثلاثة من ممثلي أجنحة إكسبو 2020، ونجمَين صاعدَين، ولاعبَين إضافيَين، بالإضافة إلى ثلاث لاعبات بحد أدنى في كل فريق.



وتمتد المباراة الواحدة 20 دقيقة، وتبدأ الفعالية في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت دولة الإمارات. أما المشجعون، فيمكنهم البدء بالتجمع عند الساعة 3:00 عصرا، والاستمتاع في الوقت عينه بإيقاعات موسيقية يؤديها منسقو أغانٍ.



يقود باتريس إيفرا (#فريق_بات_مان)، الذي يضم كلا من نيجل دي يونغ (لاعب هولندي سابق في فريق نادي ميلان)، وليزا زيموش (لاعبة كرة القدم الحرة الجزائرية الفرنسية المعروفة بـ "ليزا فريستايل" على منصة "إنستغرام")، والفنان محمد حماقي، وسعادة خلفان جمعة بلهول، والشيف التركي بوراك، وروبي كين (لاعب كرة قدم سابق في فريق نادي توتنهام هوتسبير والمنتخب الوطني الأيرلندي لكرة القدم)، وطارق أمان ، وأحمد الطنيجي، وجاستن ماكغوين، وليلى المهيري.



أما ميشيل سالغادو فيقود (#فريق_سالغادو)، الذي يضم كلا من لويس فيغو (لاعب كرة قدم برتغالي سابق في فريقَي ريال مدرير وبرشلونة)، والفنان المصري محمد رمضان، وأبوبكر الحسيني، ونادر خياط (المعروف بـ "ريدوان")، ونصر النيادي، وروبن دي لا ريد، وأريج الحمادي (لاعبة كرة قدم إماراتية)، وإيف بارنز، وسبستيان روسيتو، وكيفن كوراني.



ويقود بكاري سانيا (#فريق_باك)، الذي يضم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ونجم كرة القدم الحرة الفرنسي سيان (المعروف بـ "سيان فريستايل)، ومايك فيليبس (لاعب الرغبي الويلزي)، ولويس ساها (لاعب كرة قدم فرنسي سابق في فريق نادي مانشستر يونايتد)، وأنس بوخش، وويليام فانكور، وسيف المنصوري، وكاشف صديقي، العنود العدوان (مهندسة أصبحت لاعبة كرة قدم).



وفي ما يخص (#فريق_نصري)، فيقوده سمير نصري، ويضم معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، والعضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي، والمهدي بنعطية، ونوف العنزي (لاعبة كرة قدم في المنتخب الوطني الإماراتي لكرة قدم السيدات)، وزوران لوكاس، وسعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ومبارك بوصوفة، وكريم زياني، وعمر يبرودي، ورافائيل أوليفيرا ناسيمنتو.



وتحظى هذه المبادرة بدعم اتحاد الإمارات لكرة القدم، وإكسبو 2020، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومؤسسة "دبي العطاء"، ومنظمة "الرياضة من أجل السلام"، ومجلس دبي الرياضي، وعلامة "أديداس".



