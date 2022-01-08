أمجاد ليلة الأغنية السعودية.. محمد عبده..صوت عذب وإطلالة خاصة في إكسبو

المصدر: البيان

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أطلّ فنان العرب محمد عبده بوجه مشرق وصوت عذب على جمهور مسرح اليوبيل بأداء ملفت لأجمل أغانيه في أمسية جميلة اختتم بها إكسبو 2020 دبي الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



وأدى محمد عبده أغنيات لها تاريخ في استعراض لمسيرته الفنية الحافلة، ممتعاً الجمهور بصوته الذي صال وجال ولا يزال في سماء الأغنية العربية والخليجية منذ عقود.



وجاءت مشاركة عبده صاحب الأغنيات الشهيرة مثل "الأماكن"، و"ليلة يا ليلة"، والتي تحولت إلى أيقونات للمكتبة الغنائية العربية، ضمن مهرجان "أمجاد: ليلة الأغنية السعودية" في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة الشقيقة.



وهذه هي ثاني مشاركة لفنان العرب في إكسبو 2020 دبي، حيث كان ضمن الأصوات البارزة التي أحيت احتفالات افتتاح الحدث العالمي في نهاية سبتمبر الماضي.