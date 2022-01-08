338 ألف زائر لجناح "كهرباء دبي" في إكسبو خلال 3 أشهر

المصدر: البيان

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استقطب جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي، 338,833 زائراً منذ انطلاق المعرض العالمي في الأول من أكتوبر 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وأشاد زوار الجناح بمشاريع الهيئة ومبادراتها الذكية والمبتكرة وجهودها في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وزار جناح الهيئة في منطقة الاستدامة العديد من المسؤولين المحليين والدوليين من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات.

وفي الثاني من ديسمبر 2021 استقطب جناح الهيئة أكثر من 23,400 زائر حيث نظمت الهيئة فعاليات متنوعة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين وسط أجواء وطنية وتراثية مميزة.

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى توفير تجربة فريدة ومبتكرة للزائرين لتعريفهم بجهودها التي تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم من خلال مشروعات ومبادرات مبتكرة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم.

وتعرض الهيئة في جناحها في إكسبو 2020 دبي مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و"ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.