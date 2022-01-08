ساقي العطش.. الفنان عايض يوسف يروي ظمأ جمهوره في إكسبو

المصدر: البيان

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في حضور خليجي لافت، تألق الفنان السعودي عايض يوسف في مسرح اليوبيل بإكسبو 2020 دبي، حيث روى ظمأ جمهوره الفني بمجموعة من الأغنيات قدمها في إطار احتفالات إكسبو باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بينها "نسيتني" و"ساقي العطش".



و يملك الفنان عايض يوسف ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اقتحم عالم الغناء قبل سنوات، حين أطلق أغنيته "نسيتني" محققاً ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.



وغنى عايض يوسف كذلك للسعودية في ختام إطلالته، وشارك الجمهور بالدعاء للمملكة ولدولة الإمارات.

وكان عايض يوسف، الذي يعد أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، قد اقتحم ساحات الغناء في 2015، عندما أطلق عبر "إنستغرام" أغنيته "نسيتني"، والتي أعاد توزيعها ونشرها في يناير 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".

كما اتسعت مساحة شهرته عبر أغنيته "ساقي العطش" التي حصلت على 21 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، ونجاح هذه الأغنية قاده لتقديم أغنية "قليل الشوف" و"مودي خوش". ويُعرف عن عايض استخدامه للعديد من الآلات، والأصوات، والأنواع، والأساليب الصوتية. تأثّر هذا التنويع بلونه الموسيقي واسع النطاق واهتمامه بالثقافات المختلفة.