هايبرلوب وبطولة السلام ..أجندة إكسبو حافلة بالفعاليات يومي 8 و9 يناير

المصدر: البيان

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ستكون أجندة إكسبو 2020 دبي، حافلة بالفعاليات الدولية والأحداث الرياضية والبرامج الترفيهية والثقافية والفنية الممتعة خلال يومي 8 و9 يناير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لماليزيا

-10:15، ساحة الوصل

- 10:30، الإحاطة الإعلامية في مركز الأعمال، الطابق الأرضي، جناح ماليزيا



الاستثمار في المناطق الاقتصادية في بنغلاديش

-هذا الحدث هو فرصة لا تفوت لجميع الشركات والمصنعين لاكتشاف المزيد عن فوائد وإمكانات المناطق الاقتصادية في بنغلاديش، واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نموا في العالم

- 11:00 صباحاً - 2:00 مساء، جناح بنغلاديش



خيبر باختونخوا

-معرض الأحجار الكريمة

- 11:00 صباحاً - 4:00 مساء، جناح باكستان



مباراة "كل النجوم" الاستعراضية 2022

- قَبِل أربعة من نجوم كرة القدم العالميين، وهم باتريس إيفرا، وميشيل سالغادو، وسمير نصري، وبكاري سانيا، التحدي، وسيعمل كل منهم على اختيار لاعبي فريقه من النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في مباراة استعراضية. تنظَّم المباراة بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي، ودبي للسياحة، ودبي العطاء، وكرة القدم من أجل السلام، ومجلس دبي الرياضي، وأديداس

-15:00-20:00، ساحة إكسبو الرياضية

-ستكون التصاريح الخاصة متاحة للتسلُّم من الساعة 14:00 عند مدخل ساحة نجوم إكسبو، الموجودة خلف منصة اليوبيل

-سيكون اللاعبون متاحون لإجراء مقابلات بعد المنافسة. وسيتلقى فريق الخدمات الإعلامية في إكسبو 2020 دبي الطلبات لدى وصول وسائل الإعلام إلى الساحة.



السفر إلى روسيا - منتدى

-منتدى مخصص لقطاع الضيافة والسفر الروسي، ويهدف إلى تعريف جماهير جديدة بوجهة السفر الرائعة روسيا ومناطقها المتنوعة

-16:30، جناح روسيا



التنقل والابتكار في ولاية ميشيغان

-جناح الولايات المتحدة يرحب بوفد التجارة المعني بالتنقل والابتكار في ولاية ميشيغان

-يرحب جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي بوفد التجارة المعني بالتنقل والابتكار في ولاية ميشيغان، والذي يزور إكسبو 2020 دبي من الثامن من يناير إلى 14 يناير. وستقود مؤسسة التنمية الاقتصادية في ميشيغان الوفد.

-يُرجى التواصل مع ديفيد نيوهاوس، مدير تنمية التجارة الدولية.

-رقم الهاتف الجوال: (+1 517-331-6715) / newhoused@michigan.org



إكسبوسونيكس

-تعتلي هذه الفرقة المكونة من 16 فردا خشبة المسرح لتقدم أشهر الأغاني من حقبة السبعينات حتى يومنا هذا.

- 19:00 – 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



ألوان متدفقة

-خذ بعض الوقت للاسترخاء، مع هذه مجموعة جميلة من الموسيقيين الموهوبين. هذه الفرقة الأصيلة سوف تبهر الجمهور بموسيقى تتحول إلى ألوان متدفقة.

- 8:00 مساء – 8:30 مساء، منصة اليوبيل



عرض فرقة أوتوستراد

-فرقة أردنية تقدم موسيقى الـ"إندي"، الممزوجة بتأثيرات من موسيقى الروك والريغي والفانك واللون اللاتيني، والتي ترافقها كلمات أعضاء الفرقة باللهجة الأردنية

-21:00-22:30، منصة اليوبيل



عرض حفل إيه آر رحمان

- عرض للأداء المبهر الذي قدمه إيه آر رحمان في حفله في ديسمبر

- 21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



دي جيه ثريا

-بعمر 21 سنة تبدو دائمة الشغف بالموسيقى. ثريا متخصصة في الهيب هوب وموسيقى متنوعة.

-10:30 مساء - 12:00 صباحا، منصة اليوبيل



9 يناير



اليوم الوطني لتوفالو

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:05، إحاطة إعلامية (15 دقيقة) في جناح توفالو



انطلاق أسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020:



فعالية رئيسية: سد الفجوة الرقمية - عدم ترك أحد خلف الركب - مسار التنمية الاجتماعية

-بالشراكة مع "اتصالات" و"طيران الإمارات"، سيناقش ممثلون من مختلف القطاعات الوصول المتكافئ إلى الاتصال الرقمي. سيركز المشاركون على دراسة الجدوى للاستثمار في سد الفجوة الرقمية وتسليط الضوء على الحلول الملموسة وأمثلة عن أفضل الممارسات المرتبطة بالأدوات الرقمية التي بمقدورها تمكين الشعوب.

- تشمل قائمة المتحدثين:

-مها مريش، نائب الرئيس الأول للتحول الرقمي، اتصالات

- معالي مارك هانسن، الوزير المنتدب المكلف بالرقمنة في لكسمبورغ

-معالي بولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا

- القائمين على مشروعَي جانغالا وبابل رواندا، الحاصلين على منحة إكسبو لايف

- 14:00 إلى 17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض

التنقل والاتصال - وجهة نظر إسبانيا في دبي

-ستفتتح هذه الفعالية راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية في إسبانيا.

- 9-10 يناير، 10:30، جناح إسبانيا



فعاليات أخرى:



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

-جائزة تُكرّم كل من قدّم مساهمات رياضية بارزة في دولة الإمارات والعالم، من أفراد وفرق ومنظمات، وهي مصممة للاحتفاء بأفضل المبادرات أو البرامج في المجال الرياضي، والترويج لها.

- 08:30-13:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A، 1C، الجناح 1 والجنوب



سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس – التنقل

- تهدف السلسلة إلى إلهام التغيير في عالمنا للأفضل، من خلال حزمة من ورش العمل والندوات وجلسات الهاكاثون المهنية والشيقة - والتي ستتوَّج بـ"حلقة ختامية" في مارس 2023

-9-11 يناير، 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجلس ، الغرف 1-3 شمال



نجوم إكسبو الشباب

- دعوة للانضمام إلى طلاب من شتى مدارس الإمارات يجتمعون في ساحة الوصل ضمن برنامج نجوم إكسبو الشباب، ليقدموا عروضهم ويشاركوا قصصهم. العروض من تأليف وتصميم وإخراج الطلاب.

-11:00، الوصل



الثقافة والتقاليد الأذربيجانية

- تتيح هذه الفعالية اختبار تقاليد أذربيجان وثقافتها، في استعراض لفن الحرف اليدوية ونسج السجاد وصناعة السيراميك في البلاد، وتدعو إلى اكتشاف تجارب في مجال الصحة والسلامة، والانغماس في تاريخ باكو والتقاليد القديمة.

- 9-12 يناير، 12:00-22:00، جناح أذربيجان



ماغ ريل – تقرّبنا من الهايبرلوب

-دعوة لاكتشاف مستقبل السفر بالسكك الحديدية، حيث تتخذ ماغ ريل الخطوة الأولى نحو التنفيذ التدريجي لتقنية الهايبرلوب. وفي المرحلة الأولى، ستوفر ماغ ريل سرعات فائقة تصل إلى 550 كيلومترا في الساعة، باستخدام السكك الحديدية والعربات الحالية.

- 13:00، جناح سويسرا



بطولة السلام

- فرصة لحضور سباق دراجات مع رعاة ملكيين، يبدأ من حتا وينتهي في موقع إكسبو 2020 دبي. يشمل السباق راكبي دراجات محترفين وشبه محترفين ويحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

- 16:30-18:00، الفرسان والاستدامة



جلسة استراحة على أنغام الجاز والموسيقى الحديثة

-مقطوعات شهيرة ومشحونة بالعاطفة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم

-18:00-19:00، منصة اليوبيل



احتفالات يوم ماليزيا

- الاحتفال باليوم الوطني لماليزيا بفعالية "ماليزيا، آسيا الحقيقية"، التي تعكس جوهر التنوع الذي تتفرد به البلاد، وتلخص جاذبية ماليزيا وتميزها اللذين يجعلان منها وجهة سياحية استثنائية

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل

