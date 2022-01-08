تراث على منصة الشمس.. الدمى تروي القصص الشعبية السعودية في إكسبو

المصدر: البيان

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في احتفال فريد تضمن فقرات جذابة حول التراث الثقافي العريق، جذب عرض الدمى لرواية القصص الشعبية السعودية جمهوراً عريضاً إلى منصة الشمس في إكسبو 2020 دبي، ما وفر للزوار فرصة فريدة للتعرف على التراث الثقافي العريق والعادات على امتداد المملكة العربية السعودية.

ونشر العرض الدرامي للدمى، الذي نظمه جناح المملكة العربية السعودية، البهجة والمرح في إكسبو 2020 دبي، مع فقرات جذابة حول التقاليد الثقافية المتنوعة في المملكة.

وكان عرض العرائس واحدا من عشرات الفعاليات التي أقامها جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.