يناير.. وتستمر الدهشة الفنية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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إصراراً على أن يكون عام 2022 زاخراً بالمرح والمتعة والترفيه اللامحدود، سيكون الأسبوع الثاني من يناير في إكسبو 2020 دبي انطلاقة نحو 12 شهراً قادمة من البهجة وبداية متناغمة مع هذه الأجواء.

تحيي الفرقة الأردنية "أوتوستراد" حفلاً تقدم فيه مزيجاً من موسيقى الروك والريغي والموسيقى اللاتينية والفانك على منصة اليوبيل يوم غد (8 يناير). وقد اكتسبت الفرقة – التي أصدرت أربعة ألبومات استوديو – شعبيتها بين الشباب الأردني بفضل موسيقاهم التي تجسد الحياة اليومية في الأردن.

وسيكون النجمان فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك ضمن سلسلة أمسيات "جلسات في إكسبو" يوم 12 يناير على منصة اليوبيل، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أنجح وأشهر أغاني الفنانة داليا مبارك، ومن بينها "يا حاسدي" و"غصبا عن الكل" و"لا طحت"، ومزيد من الاستمتاع مع أغاني الفنان فؤاد عبد الواحد، ومن بينها "سمارة يا سمارة" و"أنا أصدق" و"الله جابك".

يتطلع الفنان فؤاد عبد الواحد، الذي سيقدم أغانيه الجديدة مباشرة لأول مرة أمام الجمهور، إلى إيصال "رسالة حب وسلام بين الناس". وعبرت الفنانة داليا مبارك، التي قدمت أعمالاً غنائية موسيقية كتبها شعراء مشهورون، ولحنها موسيقيون كبار، عن حماسها لتعريف العالم كيف "تزخر المنطقة العربية بالمواهب وبأناس يحبون الحياة".

أما عن حفل الفنان الباكستاني علي ظفر الذي تعد أعماله من أكثر الأعمال مبيعاً على الإطلاق بين فناني الموسيقى الباكستانيين، والذي يشتهر بأنه واحد من أكثر فناني الأداء تنوعاً في آسيا ويضم رصيده الفني ثلاثة ألبومات موسيقية ناجحة، فسيُمتع جمهوره بحفل على منصة اليوبيل في 13 يناير.

في 13 يناير أيضاً، سيُشعل حماس الجمهور فنانٌ باكستاني آخر، وهو علي نور، المغني الرئيسي في فرقة موسيقى البوب روك "نوري"، ويمتعهم بمجموعة من الإيقاعات المبهجة في حديقة اليوبيل.

وسيطرب ثنائي الإنتاج والغناء وكتابة الأغاني الهندي فيشال وشيخار الجمهور في حديقة اليوبيل يوم ـ14 من يناير بمجموعة من أغنياتهما الشهيرة، بما في ذلك أحدث أغانيهما "بهارات"، و"وار"، و"باغي 3". وقد بُثت أغانيهما ثلاثة مليارات مرة على يوتيوب وحصلت 72 أغنية منفردة لهما على المركز الأول.

أيضاً في 14 يناير، ستقدم فرقة الروك المصرية "كايروكي"، التي برزت أعمالها في عام 2011، عروضاً غنائية وستمتع الجمهور على مسرح دبي ميلينيوم، حيث ستؤدي الفرقة بعض أغانيها من ألبومها الأخير الذي حقق نجاحاً كبيراً "نقطة بيضا". ويضم الألبوم أغنية رئيسية تحمل نفس الاسم، وقد حققت 11 مليون مشاهدة على يوتيوب.

يلي ذلك عرض لمنتج الألحان المكسيكية البدوية "دي جي ساتوري"، والذي سيقدم مجموعة استثنائية وساحرة من الألحان المبهرة بالاعتماد على البنية الصوتية للموسيقى الأفريقية وهو ما يبرز أداءه، ويمكّنه من تقديم شيء مميز وفريد للجمهور.

سيكون الدخول إلى جميع العروض مجاناً لحاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، ولكن يتعين على الراغبين بحضور الاحتفالات الموسيقية الحضور مبكراً.