"العوهلي" تنثر الأنغام في يوم السعودية الوطني بإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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استمتع زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم، بعرض قدمته الفرقة الموسيقية السعودية "العوهلي"، حيث مزج عازفوه بين آلتي الكمان والبيانو في تجربة فنية جذبت الزوار الحاضرين من كل الجنسيات العربية والأجنبية الذين تفاعلوا مع العرض.

أقيم العرض على منصة الشمس في منطقة الفرص داخل موقع إكسبو 2020 دبي، وقدمت خلاله مقطوعات موسيقية تمزج بين الطابعين العربي والغربي.

وجاء العرض ضمن سلسلة فعاليات نظمها الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، اليوم، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.