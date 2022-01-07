مريم المهيري تزور جناح "الروتاري" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، جناح نادي الروتاري الدولي في إكسبو 2020 دبي، وهي شبكة عالمية تضم 1.4 مليون عضو من رجال أعمال وخبراء ومحللي مشكلات، يجتمعون معاً لمناقشة أهم التحديات العالمية وفرص وسبل مواجهتها وحلها.

وخلال جولتها في الجناح اطلعت معاليها على خلفية عمل النادي وطبيعة الأعمال التي يقوم بها، وقيمه الثقافية والاجتماعية، كما تعرفت إلى برامجه المحلية والدولية التي تركز على تعزيز السلام ومكافحة الأمراض ودعم التعليم وحماية البيئة.

كما سلطت معاليها الضوء على التزام دولة الإمارات بتسريع العمل المناخي بعد مؤتمر دول الأطراف "COP26" الذي أقيم في نوفمبر الماضي في غلاسكو ، مشيرة إلى مبادرات الإمارات ورؤيتها وأهدافها لاستضافة وتنظيم دورة المؤتمر "COP 28" في 2023.

و يمثل الجناح، أحد أجنحة المنظمات المحلية والدولية في معرض أكسبو 2020 دبي، وتهدف شبكة نادي الروتاري من خلال حضورها في إكسبو إلى تعزيز صورتها في دولة الإمارات وتشجيع أعضائها من جميع أنحاء العالم على زيارة الدولة.