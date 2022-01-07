«حديقة السعودية».. فعاليات مبهجة للعائلات

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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تحتفي المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بثقافتها وألوانها المستلهمة من أصالة الماضي وأناقة الحاضر السعودي، وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات المتنوعة بلون سعودي بديع ما بين الموسيقى والأزياء والفلكلور الشعبي والتراث ونظرة على المشاريع المستقبلية.



تخصيص



وخصصت المملكة حديقة السعودية التي تقع في حديقة الفرسان في إكسبو دبي، وتم تنظيم برنامج متنوع بالفعاليات التي تستقطب العائلات والأطفال واستعرضت المملكة عبر رحلة إبداعية ثقافية جوهرها وإرثها الحضاري في الحديقة السعودية أشكال البوابات من مختلف أرجاء المملكة والحرف السعودية كحرفة حياكة السدو وهي تجربة عائلية لتعلم هذه الحرفة، وشارك رجال الطيب من عسير لاطلاع زوار إكسبو على تجربة صناعة أطواق الورد، إلى جانب عروض أزياء لأربعة مصممين سعوديين، وتم تخصيص ركن للتصوير للاستمتاع بتجربة التصوير عبر تقنية 360 درجة.



تجربة



كما تم عرض تجربة علمية ممتعة للأطفال عن الاستدامة وعرض لمنسق الأغاني دي جيه، وشهد الزوار في الحديقة السعودية تجارب متنوعة عبر عروض ثقافية وموسيقية وحرفية ممتعة لجميع الفئات العمرية.