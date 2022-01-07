عاصي الحلاني في مركز الشرطة الذكي بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

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زار الفنان اللبناني عاصي الحلاني مركز الشرطة الذكي «SPS» المُقام في إكسبو 2020 دبي، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.



وهنأ الفنان الحلاني، القيادة العامة لشرطة دبي على الإمكانيات المتطورة والخدمات الذكية التي تسهل حياة الناس، مبدياً إعجابه بطريقة تقديم الخدمات في مركز الشرطة الذكي دون أي تدخل بشري، والقدرة على تقديم البلاغات بكل سهولة ويسر.



تسهيل



وقال الحلاني: «الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي مهمة جداً، وتتيح للمواطن والمقيم والزائر تقديم بلاغه دون التوجه إلى المراكز الشرطية، دائماً تفاجئنا دبي والإمارات بتطور إمكانياتها واستخدام التقنيات الذكية، والخيارات المتنوعة التي توفرها من أجل الناس، ونحن نفتخر بهذا البلد العريق».



وأضاف: «الإمارات أصبحت ملتقى لكل الأشقاء العرب والعالم، وإكسبو مثال على جمع كافة دول العالم في مكان واحد، وأتمنى للإمارات دوام الأمن والأمان والازدهار».



27 خدمة



واستمع الفنان الحلاني خلال زيارته لمركز الشرطة الذكي إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها إلى المتعاملين بـ 7 لغات.



كما واستمع إلى شرح حول 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، واطلع على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك بالتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.



الجدير ذكره، أن مركز الشرطة الذكي «SPS»، مُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل دون تدخل بشري.