العور يزور جناح جزيرتي سانت كيتس ونيفيس

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين جناح اتحاد جزيرتي سانت كيتس ونيفيس بمعرض إكسبو 2020 في دبي ترافقه إلسا ويلكين أرمبريستر المفوض العام للجناح ووزير مستشار في مفوضية سانت كيتس ونيفيس العليا بلندن.



معروضات

واطلع معاليه خلال الزيارة على عدد من المعروضات والصور التي تحكي تاريخ الجزيرتين والتحول في اقتصادها من الزراعة إلى السياحة والضيافة والخدمات المالية، وما رافق ذلك من تحويل القطارات التي كانت تنقل قصب السكر من المزارع لمناطق المصانع إلى قطارات سياحية تنقل السياح وزوار الجزيرتين في جولات استثنائية يتفقدون من خلالها المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها مناطق سانت كيتيس ونيفيس.



ابتكارات

كما اطلع على الابتكارات الفريدة والتجارب الإنسانية التي تقوم على تراث ثقافي وحضاري غني مزدهر بالجمال والطبيعة الخلابة التي يتميز بها اتحاد الجزيرتين.



ويستعرض الجناح جهود الدولة في أن تصبح وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، وما تبذله من عمل لتقليل استخدام الوقود الأحفوري من خلال إعادة توجيه سياساتها واستثماراتها وتشريعاتها نحو مصادر الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية.