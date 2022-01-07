«صقور الجو» السعودي يقدم عرضاً جوياً مبهراً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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قدم فريق صقور سلاح الجو الملكي السعودي استعراضاً جوياً مبهراً، حيث حلقوا في تشكيلات مدهشة بطائراتهم المزودة بمولدات الدخان الأبيض والأحمر والأزرق والأخضر فوق سماء إكسبو 2020 دبي، وذلك تزامناً مع احتفال جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الدولي الذي تستضيفه إمارة دبي باليوم الوطني السعودي.



ألوان

وأطلقت الطائرات النفاثة ألواناً استمرت لبضع دقائق زينت على إثرها السماء بصورة أبهجت الجمهور الذي تفاعل مع العرض الجوي، وقاد الاستعراض الذي أطلق عليه صندوق العرض الجوي مجموعة من الطيارين الحربيين الأكفاء المدربين على أعلى مستوى، والذين حرصوا على إمتاع الجمهور من خلال تقديمهم تشكيلات استعراضية وترفيهية بالطائرات.



حركات

وقام الطيارون بحركات احترافية خارجة عن المألوف، من طيران أفقي والتحليق على مسافات قريبة من الجماهير، التي حرصت على توثيق تلك الحركات والتقاط الصور التذكارية لها.