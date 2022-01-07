إيفرا وسانيا: دبي تسبق العالم بعشرة أعوام

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي إكسبو 2020 دبي بأسبوع الصحة والعافية بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات، ومنها مباراة استعراضية ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع إكسبو 2020، وتضم أربعة من أهم نجوم كرة القدم العالمية وهم: باتريس إيفرا، وميشيل سلغادو، وبكاري سانيا، وسمير نصري، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لتسليط الضوء على أجندة كرة القدم الإماراتية في العام الجديد.



على هامش زيارتهما لإكسبو 2020 دبي، عبر باتريس إيفرا وبكاري سانيا، عن سعادتهما بالتواجد في دبي، والمشاركة في التحدي الكروي الاستعراضي الذي سيقام غداً، فقال بكاري سانيا: «أنا محظوظ حقاً لأكون بجوار هؤلاء اللاعبين اليوم، وأن ألعب ضدهم السبت، لذا فإن العودة إلى اللعبة أمر عزيز على قلبي، لأنه يتعلق بالأدرينالين والقدرة على التنافس، وسنحاول جميعنا خلق حدث فريد ومميز لزوار إكسبو 2020 دبي».



وأضاف اللاعب الفرنسي: «جمال لعبة كرة القدم هو تمكننا من جمع الناس من بيئات مختلفة، فهذا ما تتمحور حوله اللعبة، والتحدي الذي يتم تنظيمه اليوم هو أكبر مثال على ذلك، حيث يظهر للجميع أنهم مهما اختلفوا سيكونون دوماً قادرين على التعلم».



تنوع

في حين قال باتريس إيفرا: «فريقي يتمتع بتنوع الشخصيات المشهورة المشاركة فيه من مختلف المجالات كالفن والطبخ وغيرها الكثير، وهذا هو السبب في ذلك، والتحدي الحقيقي الذي يقع على كاهلي اليوم، كلاعب كرة قدم سابق وعلى دراية تامة باللعبة، هو تدريب هؤلاء المشاهير وتعليمهم أسرار الفوز، كما أن الهدف من هذا التحدي هو أن يعرف الجميع بأنهم قادرون على أن يكونوا جزءاً من هذه الرياضة الممتعة، وهذا الحدث الاستثنائي».



إعجاب

وعبر باتريس إيفرا عن دهشته وإعجابه الكبيرين بدبي، قائلاً: «زرت إكسبو مع عائلتي قبل شهرين، ودهشنا جميعاً لما رأيناه، الأمر لا يتعلق فقط بإكسبو وإنما بمدينة دبي ككل، فأنت بقدومك إليها ستشعر وكأنك تعيش متقدماً عن العالم بما يقارب العشرة أعوام، فدولة الإمارات تتمتع بالتنظيم والأمان، ولديها خطة لتسبق العالم، فمن يصدّق بأن كل تلك الإنجازات التي حققتها الدولة عمرها فقط 50 عاماً، كما أن إقامة إكسبو في ظل جائحة «كوفيد 19» كان تحدياً كبيراً، ولكن أثبتت دبي بأنها على قدر المسؤولية، فهي مثال حي وضخم للأجيال القادمة، لأنها تعطيهم الخلاصة، فإن كنا قادرين على فعل كل ذلك خلال فترة وجيزة فأنتم أيضاً قادرون».



الأمر نفسه أكد عليه بكاري سانيا الذي قال: «أذهلتني دولة الإمارات كثيراً، فلقد لاحظت كيف يعيش الجميع من مختلف الديانات والثقافات معاً، بهدوء وسلام ورقي، وهذا يجعل الأمر سهلاً على الجميع، فكل شيء هنا يتعلق بالإنسان واحترام الذات واحترام الآخرين، أما إكسبو فهو أمر آخر، كل ما يوجد هنا يتحدث عن نفسه، فالتنظيم الضخم، والفعاليات والإنجازات الحقيقية التي نراها، كلها تبشرنا بمستقبل أفضل».



ثقة

وباعتباره فرنسياً مع سانيا أكد باتريس إيفرا أن حظوظ المنتخب الفرنسي في التتويج بلقب كأس العالم، التي اقتربت وأصبحت على الأبواب، كبيرة، وقال: «أعتقد أن فرنسا لديها أفضل فريق في العالم، وهذا هو قلقي الوحيد، فأنا أظن أن العدو الأسوأ لفرنسا سيكون فرنسا نفسها، لقد رأينا العديد من الأخطاء التي تم ارتكابها في بعض المباريات، لكنني على ثقة أنهم لن يقوموا بتكرار نفس الأخطاء، فعلى الفريق الاستعداد جيداً، وعلى اللاعبين أن يكونوا على قدر التحدي، للحصول على الكأس».



أما بكاري سانيا فقال: «أنا على ثقة بقدرتهم على الفوز، ولكن عليهم حقاً التعلم من الأخطاء، التي قد تبدو بسيطة ولكنها كبيرة جداً وقد تتسبب بالخسارة، ولهذا على اللاعبين دوماً الوضع في حسبانهم أن المباراة لا تنتهي قبل 10 أو 5 دقائق، وإنما تنتهي فقط بسماع صافرة الحكم».