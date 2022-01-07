500 فعالية ثقافية نظمها جناح ألمانيا النصف الأول من إكسبو 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

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نظّم جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي 500 فعالية ثقافية وفنية متنوعة خلال النصف الأول من فعاليات الحدث العالمي.

واستقطب الجناح منذ انطلاقة إكسبو 2020 أعداداً غفيرة من الزوار من مختلف الجنسيات وهو ما يتجلى في طوابير الزوار الطويلة على بوابته بشكل يومي.

ورحب فريق عمل الجناح الذي يضم 130 موظفاً بالعديد من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات خلال أول 90 يوماً من فعاليات إكسبو، وتم تنظيم 900 جولة منظمة لمجموعات الوفود في أرجاء الجناح وسجل أكثر من 100 زائر من الشخصيات الهامة رسائل حول انطباعاتهم تجاه المحتوى والفعاليات في السجل الخاص بالجناح.

ويقدم الجناح جولات منظمة للوفود بـ 30 لغة للتعريف بالمحتوى الثري الذي يتميز به والمعروضات المبتكرة التي تعكس أفكار ورسائل الجناح الذي يحمل شعار "ملتقى ألمانيا" ويجسد حرماً جامعياً كبوتقة للمعرفة والبحث والابتكار.

وتبرز كل من " قاعة الترحيب" بكراتها الصفراء والأراجيح في "قاعة التخرج" ضمن التجارب الأكثر متعة وابهاراً ضمن جناح ألمانيا، إذ تضم قاعة الترحيب حوضاً مليئاً بـ 100 ألف كرة صفراء يمكن استخدام كل منها ضمن جهاز مسح للمعلومات للتعرف على قصة أو معلومة مفيدة مرتبطة بالاستدامة في ألمانيا من خلال عرض قصير على شاشة الجناح.

أما "قاعة التخرج" والتي تمثل الجزء الأخير من رحلة الزوار فتجسد فكرة أن القضايا التي توحد الأفراد حول العالم أكثر بكثير من عوامل التفرقة، إذ يجلس كل زائر على أرجوحة ومن ثم يتم تأرجح الجميع بذات الوتير في رسالة مغزاها أن حتى أصغر حركة أو أبسط خطوة قد تحدث فارقاً كبيراً عندما تتوحد جهود الأفراد.