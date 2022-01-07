عاصي الحلاني وابنه «دويتو» ودبكة في إكسبو

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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جاء إلى معرض إكسبو 2020 دبي قادماً من لبنان، يحمل بين يديه أرزته وفخامة صوت الجبل، ذلك الذي يحبه الناس الذين تعودوا إطلالته على الخشبات، شامخاً فرحاً وخفيف الظل، إنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الذي يطل للمرة الأولى على خشبة اليوبيل في الحدث الأروع عالمياً، ليرقص جمهوره على أنغام لبنانية وإيقاعات «الدبكة»، وتلك تعود تقديمها على المسارح أينما حل.



صاحب «الهوارة»، في معرض إكسبو 2020 دبي، كان قد غادر أحزانه وتركها خلف ظهره، وهو الذي فقد شقيقته وودعها للمرة الأخيرة قبل نحو أسبوعين، وأطل في «اليوبيل» حاملاً معه قبساً من فرح نثره على رؤوس الناس والجمهور الذي جاء من كل حدب وصوب، ليتابع «دبكة الحلاني»، وغناءه مع نجله الوليد، ويستمع لمجموعة من أغنياته التي صيغت إيقاعاتها على اللون اللبناني وشقيقه العربي.



هيبة ملك

كـ«هيبة ملك» أطل عاصي الحلاني على جمهوره، وهو الذي افتتح حفله بأغنية «بحبك وبغار»، ليتأرجح من بعدها بين أغنياته المختلفة، ولم يكد ينتهي من أغنيته الأولى حتى خاطب جمهوره بكل الحب، متوجهاً بالشكر إلى الإمارات التي وصفها بـ «منارة الفن» على تنظيمها لمعرض إكسبو 2020 دبي، قائلاً: «شكراً لدولة الإمارات «منارة الفن»، وشكراً لدبي وللقائمين على «إكسبو 2020 دبي» الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم. وأتمنى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والإبهار».



ملامسة القلوب

«يا طير» و«مارق مريت»، كانت جزءاً من قائمة طويلة قدمها الحلاني على خشبة اليوبيل، ليضيف إليها «قولي جاي أنا بعيد»، و«الهوا طاير طاير»، وغيرها من أغنياته التي لامست قلوب الناس، وأحبتها كثيراً، فأضحت جزءاً من أغنياتهم اليومية.



الوليد

خلال الحفل لم يبق الحلاني وحيداً على الخشبة، وإنما رافقه في الأداء ولده الوليد، الذي قدم معه على طريقة «الدويتو» أغنيتي «منين الله بعتلي ياك» و«يا طيور بالعالي»، حيث تفاعل الجمهور معهما بشكل لافت، خصوصاً عندما قدم الحلاني وصلة الدبكة اللبنانية على إيقاعات أغنياته، الأمر الذي أثار الشغف لدى جمهوره، والذي بادر إلى عقد حلقات الدبكة، تفاعلاً مع أغنيات الحلاني.