"إكسبو في أسبوع" .. تعزيز لتواصل العقول وتصاعد في أرقام الزوار

المصدر: وام

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حافظ " إكسبو 2020 دبي " خلال الأسبوع الماضي على النسق التصاعدي للإقبال الجماهيري وسط تطبيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية من "كوفيد- 19"، في الوقت الذي واصل فيه الحدث العالمي رسالته في تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل عبر الفعاليات والأنشطة المتنوعة ذات الطابع العالمي .

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير " إكسبو في أسبوع " أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الثالث عشر.

9 ملايين زيارة

كشفت اللجنة المنظمة لـ "إكسبو 2020 دبي" أن الحدث العالمي نجح في تسجيل 8,958,132 زيارة بعد انقضاء 95 يوماً من انعقاده، مشيرة إلى أن 50 % من الزوار حمل تذاكر موسمية، في حين بلغ عدد الزيارات المتكررة 3.5 ملايين زيارة .

وقالت اللجنة أن الحدث العالمي استضاف 17724 فعالية خلال نصفه الأول بمعدل 190 فعالية في اليوم الواحد، كما استضاف 8902 مسؤول حكومي منهم رؤساء دول، ورؤساء وزراء، ووزراء، شهدوا العديد من الفعاليات الرسمية، شملت فعاليات الأيام الوطنية في إكسبو، والتي توفر فرصة فريدة لتسليط الأضواء على ثقافة وإنجازات كل دولة بعينها، لا سيما جناحها الخاص وجدول فعالياتها خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي حاجز الـ 50 مليون شخص، وكان لعروض إكسبو لايف دور فعال في ذلك، والتي تمكن الزائرين من القيام بجولة افتراضية حية عبر الموقع الإلكتروني والتي تكون متاحة حسب رغباتهم الخاصة، مضافاً إليها العروض الرئيسة التي كان لها دور في استقطاب ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

أسرع اتصالات

وأكدت مها مريش، نائب رئيس أول التحول المؤسسي للأعمال والاتصالات الرقمية في "اتصالات" شريك الخدمات الرقمية في إكسبو 2020 دبي أن الحدث العالمي اليوم هو المكان الأكثر والأسرع اتصالاً في العالم وذلك بفضل تغطية اتصالات الجيل الخامس التي يتمتع بها المعرض.

وقالت : " إن اتصالات الجيل الخامس سلطت الضوء على الفرص في المدن الذكية وتطبيقات الاتصال المختلفة بما فيها الواقع الافتراضي والمعزز والسيارات والطائرات ذاتية القيادة وغيرها، لتكون تطبيقات الاتصال الذكي في إكسبو اليوم هي الأشمل والأسرع عالميا"ً.

مفكرو الإمارات

وأطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من إكسبو 2020 دبي مشروع "مفكرو الإمارات"، الذي يهدف إلى إبراز الناتج الفكري الإماراتي في مختلف المجالات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية الدولة، وتقديمه في صورة تعكس طموحات النخبة الإماراتية من المفكرين والباحثين والجيل الصاعد، الذين يجمعهم شغف الفكر ورفعة الوطن من أجل خدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويتيح المشروع منصة وطنية موحدة لاحتضان المفكرين والباحثين، والتي تسهم في توحيد جهودهم ضمن توجه استراتيجي يخدم صانع القرار والمؤسسات البحثية، ويرفع قيمة الناتج الفكري والمعرفي في الدولة، فيما تمثل هذه المنصة الجديدة خطوة أولى نحو المزيد من التطوير لهذه المراكز والمزيد من التنسيق فيما بينها.

احتفالات باليوم السعودي

ينظم جناح المملكة العربية السعودية برنامج احتفالات باليوم السعودي في «إكسبو 2020 دبي» الذي يقام اليوم الجمعة، بحضور سمو الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة في المملكة، ويتضمن جدولاً حافلاً بالفعاليات الفنية والثقافية والاقتصادية التي تعكس جوهر المملكة التي تتمتع بتراث غني وحضارة عريقة، ورؤية المملكة 2030.

ويبدأ برنامج الاحتفال بمسيرة ثقافية بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية، كما يتضمن عروضا فنية في جناح المملكة، وكذلك في حديقة الفرسان المجاورة للجناح التي ستشهد العديد من البرامج الثقافية والموسيقية، وذلك بالإضافة إلى حفل موسيقي يُقام في السابعة مساء في ساحة الوصل تقدمه أوركسترا سعودية وعرض بصري على قبة الوصل، وحفلة موسيقية أخرى يحييها فنان العرب محمد عبده.

واستقطب جناح المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاق إكسبو 2020 دبي أكثر من مليوني زائر بواقع 22 ألف زائر يومياً، الأمر الذي يعكس النجاح الكبير الذي حققته المملكة للترويج لثقافتها ومشروعاتها الاقتصادية، خلال الحدث العالمي.

الاستثمار في السودان

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية، منتدى بعنوان «الاستثمار في السودان»، وذلك في جناح السودان الذي يحمل شعار "أرض الفرص اللامتناهية"، والواقع بمنطقة الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت أحلام مدني سبيل، وزيرة الاستثمار المكلف في السودان، إن مشاركة بلادها في هذا الحدث العالمي تتيح للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما دول الخليج العربي، التعرف على الفرص والمجالات والموارد التي يزخر بها السودان.

الأيام الوطنية

واصلت الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي الاحتفال بأيامها الوطنية حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية اليمن وذلك بحضور معالي الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية، كما احتفلت الجمهورية التونسية بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي» وذلك بحضور معالي فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.