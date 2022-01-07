"جرين يونيفرس" تعزز الاقتصاد الأخضر في الإمارات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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استعرضت "جرين يونيفرس" العالمية ضمن فعالياتها في إكسبو 2020 دبي، مبادرتها بعنوان "نبتكر لجعل الإمارات خضراء وأكثر مستدامة"، التي تهدف إلى غرس أشجار البامبو التي تسمى "الفولاذ الأخضر"، على الطرقات بين العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي لأهداف بيئية وصحية متعددة.

وتناول مارك نيكولي، المؤسس والمدير التنفيذي لـ "جرين يونيفرس"، الخطوط العريضة للمبادرة المتوافقة مع الأهداف العامة لاستراتيجية “الإمارات للتنمية الخضراء"، في إرساء دعائم خطة عمل متكاملة تحقق زيادة في نسب استخدام الوقود النظيف وتعزيز طرائق إنتاج الطاقة النظيفة من موارد متجددة، بما يدعم كفاءة استهلاك الطاقة.

أشار مارك نيكولي إلى أن أهداف المبادرة تتقاطع أيضا مع كل من "خطة دبي الحضرية 2040" و"رؤية أبوظبي 2030"، في وضع إطار قانوني وتنظيمي لعمليات التخطيط العمراني المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية بيئياً وإضافة مساحات خضراء من أشجار البامبو، والارتقاء بكفاءة المباني والمساكن من الناحية البيئية بما يضمن الحفاظ على الأنظمة البيئية المحيطة ويكرس أنماط حياة صحية ذات جودة عالية للسكان، مشيرا إلى التطابق شبه الكامل بين ما تسعى إليه مبادرة "نبتكر لجعل الإمارات خضراء وأكثر استدامة" وبين "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050".