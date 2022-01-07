التقاليد بثوب جديد.. «منصة» تختار فيصل الملك مصمم الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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استضافت منصة التصميم الإماراتي (منصة) في إكسبو 2020 دبي، المصمم فيصل الملك وهو فنان ومصمم أزياء فلسطيني يعيش بين دبي ولندن، كمصمم الأسبوع، لتقديم مجموعة من تصاميمه الحديثة المكونة من مجموعة من الأغطية المزينة بوحدات التطريز الفلسطيني التقليدي ولكن في قالب عصري، وهي فكرة بدأت بمشاركته في مسابقة «سبيل» التي ترعاها مؤسسة الفن الجميل وإكسبو 2020 دبي، والتي فاز فيها إلى جانب الفنانة عالية بن عمير، وتقوم فكرة المسابقة على ابتكار تصاميم وألوان تذكر الزائر بتجربته في إكسبو دبي.

يقوم فيصل الملك بتحضير رسالة الماجستير في الفنون، بمنحة من مؤسسة «تشكيل» في دبي، لتشمل أعماله القادمة رؤى أوسع واجتهادات أكبر، حيث يعمل فيصل في أكثر من مجال من مجالات الفنون والتصميم، وتصميم الأزياء، كما ساهم في تصميم نوافير «سبيل»، وهي عبارة عن 40 نافورة لمياه الشرب مصممة بطريقة مميزة تم نشرها في كل أنحاء إكسبو2020 دبي. وعن مشاركته في «منصة» يقول فيصل: «تقوم فكرتي على الدمج ما بين الحرف التقليدية والحداثة، حيث أقدم تصميمات أبجدياتها قديمة لكنها تشكل جملاً جديدة، لتكّون مفهوما جديداً في الفن والتصميم. واليوم مشاركتي من خلال حدث دولي مثل إكسبو2020 دبي، هو بمثابة نافذة عالمية على تصاميمي سيراها العالم أجمع من مكان واحد».

تأتي المجموعة المختارة من المصممين والمؤسسات الحِرفية المشاركة في«منصة»، من 11 دولة وأربع قارات، ومن ضمن المصممين الإماراتيين والمؤسسات الإماراتية المشاركة فيها: الغدير للحِرف الإماراتية، وعلياء بن عمير، وعمار كالو، بالعربي، ومجلس إرثي للحِرف المعاصرة، وخالد الشعفار، ومركز «تشكيل».