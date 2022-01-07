«قائمة مهمات» أمام أسبوع الأهداف العالمية

المصدر: دبي - البيان

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يترك أسبوع الأهداف العالمية، للمرة الأولى في تاريخ انعقاده، الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ليُقام في إكسبو 2020 دبي في الفترة من 15 إلى 22 من الشهر الجاري.

سيجمع أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي العالم معاً، من أجل حشد الزخم وتسريعه للدفع بعجلة أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التغيير العالمي في سبيل مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.

تمثل أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، «قائمة مهمات» للعالم؛ وتقر هذه الأهداف بأنه يتعين القضاء على الفقر وغيره من أشكال الحرمان على نحو يتماشى مع استراتيجيات تعزز الصحة والتعليم، ويحد من عدم المساواة، ويحفّز النمو الاقتصادي، فيما يعالج أيضاً التغيّر المناخي ويعمل على الحفاظ على المحيطات والغابات. وبالنسبة لجميع الدول، فإن هذه أولويات ملحة؛ وقد ألقت جائحة كوفيد 19 الضوء على الحاجة إلى إطار عمل لأهداف التنمية المستدامة، واستعرضت التقدم الذي يمكن إحرازه عندما يعمل العالم معاً.

الحدث الأبرز

ويعيد إكسبو 2020 دبي، بوصفه الحدث الدولي الأبرز الذي يُقام في عصر جائحة كوفيد 19، إحياء عقد العمل، بفضل سلسلة من الفعاليات المؤثرة لتسليط الضوء على حاجة العالم إلى العمل معاً من أجل تحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030.

ويجمع أسبوع الأهداف العالمية مجموعة من قادة العالم وصُنّاع التغيير البارزين، بمن فيهم معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، والمهندس محمد النجار، وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وجيروم فوستر، المستشار بالبيت الأبيض، المجلس الاستشاري للعدالة البيئية بالبيت الأبيض.

أسبوع الأهداف العالمية هو الأسبوع السابع ضمن أسابيع الموضوعات العشرة، المُقامة في إطار برنامج إكسبو 2020 للإنسان وكوكب الأرض، إذ يتيح تبادل رؤى جديدة وملهِمة لمعالجة كبرى التحديات والفرص التي يشهدها عصرنا الحالي.

وتُقام إحاطة إعلامية حول هذه الفعالية، يمكن المشاركة فيها حضورياً أو عن بُعد، في الساعة 13:00 - 14:00 بتوقيت دولة الإمارات في العاشر من يناير.

المتحدثون فيها نادية فيرجي، مديرة مكتب المدير العام والمسؤولة عن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، إكسبو 2020. ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي. شونا ماكغيكن، نائب رئيس أول، الاتصال، إكسبو 2020 دبي. وسائل الإعلام المُعتمدة مدعوة للحضور في مركز إكسبو الإعلامي (قاعة المؤتمرات الإعلامية A). الإحاطة الإعلامية متاحة أيضاً للحضور عن بعد عبر «زووم».