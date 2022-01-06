«فوربس»: «إكسبو» منصة انطلاق أفريقيا للمستقبل

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن «إكسبو 2020 دبي» يُعد بمثابة منصة انطلاق مثالية للدول الأفريقية صوب المستقبل. ونشرت المجلة تقريراً، عن دور الحدث العالمي المرموق في تسليط الضوء على طموحات أفريقيا وتطلعاتها المستقبلية ومساعي دول القارة السمراء لتحقيق الرخاء لشعوبها.



جاء التقرير بعنوان «هل بدأ الاستعداد لمستقبل أفريقيا؟»، وذكر أن «إكسبو 2020 دبي» خصص جانباً كبيراً من اهتمامه لاستشراف مستقبل القارة السمراء، وذلك في سياق شعاره العام «تواصل العقول وصُنع المستقبل».



تميز أفريقي

وأفاد التقرير بأن «إكسبو 2020 دبي» بكونه أول دورة من دورات معرض «إكسبو» العالمي تخصص جناح مستقل لكل دولة أفريقية من دون استثناء، كما يتميز أيضاً بكونه أول دورة تخصص منصة مستقلة للاتحاد الأفريقي.



وأضاف التقرير أن منصة الاتحاد الأفريقي في «إكسبو 2020 دبي» تركز على التخفيف من حدة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها دول القارة السمراء بصفة متكررة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ «أجندة 2063»، وهي الخطة العامة الكبرى التي تهدف إلى تحويل أفريقيا إلى محطة لتوليد الطاقة للعالم في المستقبل.



وتضمن التقرير مقابلة مع د. ليفي أوتشي مادويكي، المفوض العام لجناح الاتحاد الأفريقي لدى «إكسبو 2020 دبي»، والذي أكد أن الجناح سيسلط الضوء على طموحات القارة السمراء في عدة قطاعات تنموية، ومن أبرزها الرعاية الصحية، البنية التحتية، التصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، الأمن، الحوكمة، التجارة، الاستثمار، الزراعة، وغيرها.



التزام

وأضاف مادويكي أن الجناح يتيح الفرصة للدول الأفريقية لإبراز التزامها تجاه التنمية المستدامة بما يتفق مع الأجندة التنموية التي يتبناها الاتحاد الأفريقي لدول القارة. وعلاوة على ذلك، يطرح الجناح اتفاقيات الشراكة المُحتملة بين دول أفريقيا ودول العالم الغربي للمساهمة في منح الزخم اللازم لمسيرة التحول الاقتصادي في أفريقيا صوب اقتصاد أكثر مواءمة للمستقبل واتجاهاته الحديثة.



وقال مادويكي: «رسالتنا بسيطة: أفريقيا مستعدة ومنفتحة على الأعمال التجارية. ونعمد إلى استخدام جناحنا في «إكسبو 2020 دبي» كمنصة تحكي القصة الأفريقية للعالم كما هي وتعرض الصورة الأفريقية التي نرغب بعرضها، وذلك من خلال التسويق لــ «أجندة 2063» وما يقتضيه تنفيذها من متطلبات».



وأضاف: «يرغب الاتحاد الأفريقي بعرض صورة لأفريقيا كمكان للاستثمار الآمن، مع الالتزام في الوقت نفسه برؤيتنا لتنفيذ أجندتنا، بل ونسعى أيضاً لاستضافة إحدى دورات معرض «إكسبو» العالمي».



جنوب أفريقيا

وتطرق التقرير إلى مشاركة دولة جنوب أفريقيا على وجه التحديد في «إكسبو 2020 دبي»، وأفاد بأن جناح أفريقيا في الحدث يقع ضمن «جناح الفرصة»، وهو أحد الأجنحة الموضوعية الثلاثة التي ينقسم إليها موقع الحدث. وذكر التقرير أن جناح جنوب أفريقيا يرفع شعار «فكر في جنوب أفريقيا، فكر في الفرصة»، حيث يركز على مساعي النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جنوب أفريقيا. وأضاف أن الجناح يسلط الضوء على ابتكارات قدمتها شركات ناشئة وطنية في عدة قطاعات، ومنها التقنية المالية «فينتك»، الاقتصاد الدائري، الطاقة الخضراء، وغيرها.