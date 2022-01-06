"اتصالات": إكسبو 2020 دبي المكان الأكثر والأسرع اتصالاً في العالم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قالت مها مريش، نائب رئيس أول التحول المؤسسي للأعمال والاتصالات الرقمية في "اتصالات" شريك الخدمات الرقمية في إكسبو 2020 دبي إن المعرض العالمي اليوم هو المكان الأكثر والأسرع اتصالاً في العالم وذلك بفضل تغطية اتصالات الجيل الخامس التي يتمتع بها المعرض.

ولفتت مريش خلال الإحاطة الإعلامية لمعرض إكسبو إلى أن القيمة الاقتصادية والعوائد المتوقعة عالمياً لاقتصاد الجيل الخامس تصل إلى 3.5 تريليون دولار بحلول 2035، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف والخدمات والتطبيقات المستقبلية في قطاعات المدن الذكية ويعيد رسم قطاعات الصحة والخدمات والتعليم وغيرها.

وأضافت: "اتصالات الجيل الخامس سلطلت الضوء على الفرص في المدن الذكية وتطبيقات الاتصال المختلفة بما فيها الواقع الافتراضي والمعزز والسيارات والطائرات ذاتية القيادة وغيرها، لتكون تطبيقات الاتصال الذكي في إكسبو اليوم هي الأشمل والأسرع عالمياً".

وأضافت مريش أن الرقمنة لم تعد رفاهية بل مكون أساسي لتحقيق التقدم والنمو، لافتة إلى أن البنية التحتية للاتصالات القائمة على الفايبر ساعدت على توفير أفضل سرعات الاتصال.

وحول دور الاتصالات في دعم قطاع السفر والسياحة وذلك بمناسبة أسبوع السفر والاتصال الذي يناقش سبل الموازنة بين واقعنا المادي وتأثير توسّع عالمنا الرقمي وينطلق من 9 إلى 15 يناير، قالت مريش: ": "ستغير تقنيات الاتصال من وجه صناعة السفر والسياحة ستمكن قدرات الاتصال التي ستدخلها اتصالات شركات السفر والسياحة من تحويل تجربة العملاء بصورة كبيرة من خلال تعزيز مستوى التفاعل مع العملاء وتسهيل عملية اتخاذ قراراتهم من خلال توفير صورة أوضح السائح عن خيارات السفر المتاحة للمزيد من الوجهات من خلال توفير تجارب الواقع الافتراضي للوجهات ودمج المزيد من التطبيقات في الأنظمة والشبكات".

من جانبه قال محمد الأنصاري نائب رئيس الاتصال والمتحدث الرسمي في إكسبو 2020 دبي، خلال المؤتمر إلى أن يوم السبت المقبل سيكون اليوم الأخير لفعالية الأطفال "مخيم الشتاء" داعياً العائلات كذلك إلى زيارة حديقة المهرجان للاستمتاع مع أطفالهم بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التفاعلية التي تشرك الجميع هناك الأسبوع المقبل.

وأضاف أن حفل النجم عاصي الحلاني سينطلق اليوم في مسرح اليوبيل من الساعة 9 إلى 11 مساء.

ولفت إلى أن المؤتمر الصحفي لمباراة "كل النجوم" الاستعراضية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وكرة القدم من أجل السلام، ومجلس دبي الرياضي وأديداس سيقام اليوم في جناح "دبي العطاء" في الساعة الثانية ظهراً بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالميين.

وأشار الأنصاري إلى أن احتفالات اليوم السعودي تنطلق غداً بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بما فيها عروض لفرقة البيت السعودي التي ستقدم هذه الفرقة الموسيقى السعودية الكلاسيكية خلال الاحتفال باليوم الوطني للملكة في إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى العرض الأكروباتي المذهل الذي سيقدمه صقور سلاح الجو الملكي السعودي، وهم يقومون بعمل تشكيلات مذهلة في السماء، حيث تم تزويد الطائرات بمولدات الدخان الأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، بالإضافة إلى عرض موسيقي للفنان السعودي الشهير و"فنان العرب" محمد عبده في مسرح اليوبيل من الساعة 9:30 إلى 11:30 مساء الغد.