محمد عبده وعايض يوسف على خشبة "اليوبيل" غداً

المصدر: دبي- البيان

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ضمن احتفالاته باليوم الوطني السعودي التي تنطلق فعالياتها غداً في معرض اكسبو 2020 دبي، أعلن جناح المملكة العربية السعودية، عن تنظيمه أمسية غنائية على خشبة مسرح اليوبيل، يستضيف خلالها كلاً من الفنان محمد عبده، وزميله الفنان عايض يوسف، واللذين سيقدمان مجموعة من أعذب الأغنيات والألحان السعودية، وستقام الأمسية تحت عنوان "أمجاد: ليلة الأغنية السعودية"، ونوه الجناح إلى أن وصلة الفنان عايض يوسف ستبدأ في تمام الساعة 8:25 ليلاً، فيما تبدأ وصلة الفنان محمد عبده في تمام الساعة 9:30 وتستمر حتى 11:30 ليلاً.