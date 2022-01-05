محمد الحسيني يتعرف إلى تقاليد جزر البهاما في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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تعرف معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية على تقاليد جزر البهاما وتراثها وتاريخها، خلال زيارته جناح جزر البهاما بمنطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني الفرص الواعدة للمشاريع التجارية والاستثمار التي تزخر بها الدولة بما في ذلك البضائع والمنتجات المحلية إذ يضم الجناح مركزا للأعمال للتعريف بسهولة ممارسة الأعمال التجارية والمناخ الاستثماري في جزر البهاما.

وأكد معاليه الدور الكبير الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي بوصفه منصة رائدة تعرض تجارب مختلف الدول وتاريخها ويفتح المجال واسعا أمام تبادل الآراء والأفكار حول التحديات العالمية لإيجاد حلول تدعم بناء مستقبل مستدام لدول العالم أجمع.

واطلع معاليه خلال زيارته للجناح على أعمال فنية مستوحاة من طبيعة البلاد، ومنحوتات نابعة من أصول الجزر وتراثها والتحديات المناخية التي تواجهها جزر البهاما ومختلف الدول الجزرية الصغيرة وفي مقدمتها الاحتباس الحراري وتأثيراتها على النظم البيئية لهذه الجزر.

ويحمل جناح جزر البهاما شعار "جزر البهاما القوية" نظرا لما يمثله من انعكاس للجمال الطبيعي للبلاد وتنوعها البيولوجي ويثقف زواره بشأن التحديات التي تواجهها الجزر في مجال تغيير المناخ.