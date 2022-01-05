حسين الحمادي يطلع على الثقافة والتكنولوجيا وتقاليد الضيافة لليابان في إكسبو

المصدر: البيان

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اطلع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على الفنون والثقافة والتكنولوجيا وتقاليد الضيافة التقليدية في اليابان خلال زيارته الجناح الياباني في إكسبو 2020 دبي، وتعرف إلى دور التفاعلات الجديدة في استشراف مستقبل أفضل عبر تبادل الأفكار على نحو يحاكي المسار التاريخي الثقافي لليابان.

كما تعرف معاليه خلال الزيارة، إلى فلسفة الجناح الياباني في إكسبو 2020دبي ، القائمة على أهمية الشراكة، وكيف أن التقاء الأشخاص والأفكار المتنوعة من خلفيات مختلفة يخلق قيمة جديدة تساهم في حل مختلف القضايا الاجتماعية واستشراف المستقبل، وما يستعرضه من مجموعة متنوعة من المحتوى تتمحور حول موضوع "حيث تلتقي الأفكار" في بيئة عرض ابتكارية تستخدم أحدث التقنيات العالمية.

وقال معالي حسين بن إبراهيم خلال زيارته الجناح الياباني في إكسبو 2020 : "في الجناح الياباني يعيش الزائر تجربة تفاعلية مغايرة ومتفردة، حيث تسخر التكنولوجيا لوضع حلول لمشاكل البشرية وتحدياتها، بجانب استشراف المستقبل، وينتقل الزائر عبر رحلة مدهشة بين الماضي ومستقبل اليابان، لافتاً إلى أن إكسبو 2020 يمثل فرصة مثالية أمام العالم لمواجهة التحديات المستقبلية برؤية واثقة.

وخلال زيارته، تجول معاليه في أروقة الجناح واطلع من القائمين عليه، على الثقافة اليابانية وكيف أصبحت وليدة مجموعة من الظروف الداخلية والتأثيرات الخارجية التي ساهمت في تطويرها عبر مسيرة طويلة من التعلم وكيف جرى خلالها تبني الأفكار الثقافية الأخرى وإعادة تفسيرها على نحو جديد بما يتماشى مع المجتمع ومجموع العادات والتقاليد السائدة وتأسيس رؤية يابانية فريدة تجسد الواقع الياباني.



ويتخذ الجناح الياباني شعار له بعنوان "حيث تلتقي الأفكار"، حيث يسلط الضوء على أهمية الشراكة، وكيف أن التقاء الأشخاص والأفكار المتنوعة من خلفيات مختلفة يخلق قيمة جديدة تساهم في حل مختلف القضايا الاجتماعية واستشراف المستقبل. كما أطلق الجناح موقعين إلكترونيين لتوفير تجربة رقمية مميزة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.