إكسبو يضيء على الأنشطة الرياضية السعودية

المصدر: البيان

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نظم الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء) فعالية مميزة في مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

تستقطب الفعالية زوار الحدث الدولي من جميع الجنسيات ومختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، وتهدف إلى تسليط المزيد من الضوء على الأنشطة الرياضية في المملكة، وأحدثها استضافة سباق الفورمولا 1 في مدينة جدة، وذلك من خلال ممارسة الزوار لألعاب من الواقع الافتراضي تحفز على التحدي.



وقالت لينا الغامدي، منسقة الفعاليات في الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، إن الفعالية تهدف إلى التعريف بالأنشطة الرياضية في المملكة من خلال عرض سيارة سباق خاصة بسباق الرالي، وشاشات عرض تركز على بعض الأنشطة، مثل كرة القدم، مع التركيز على مضمار سباقات الفورملا 1 في حلبة السباق في مدينة جدة.

يستقطب مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي فعاليات رياضية متنوعة؛ وتصل مساحته إلى 5400 متر مربع. ومن أهداف المركز التشجيع على اعتماد النشاط البدني ليكون نمط حياة.