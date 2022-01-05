عرض حي لـ "البوب راب".. بلاك آيد بيز: انتظرونا في إكسبو 25 يناير

المصدر: البيان

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في أجمل حفلاتها وأحدث إنتاجاتها، تُحييي فرقة موسيقى البوب راب "بلاك آيد بيز"، الحفل الرابع من حفلات سلسلة "أمسيات خالدة التي يتم تنظيمها خلال الأشهر الستة لانعقاد إكسبو 2020 دبي، حيث ستقدم الفرقة عرضاً حياً في ساحة الوصل يوم 25 يناير الجاري.



بعد صعودها سلم النجومية عالميا بفضل سلسلة أعمالها الأكثر نجاحاً للقرن الواحد والعشرين، تنضم الفرقة – التي تصدرت قوائم التصنيفات الموسيقية – إلى الجهود الرامية لصنع عالم جديد الآن، لتستكشف آفاقا جديدة وتغتنم فرص الغد في إكسبو 2020 دبي.



يجسد كل فنان مشارك في سلسلة أمسيات خالدة رؤيته وتجربته الخاصة في إكسبو 2020 دبي. وبعد النجاح المبهر الذي حققه حفل إليشا كيز، فقد تجاوزنا 15 مليون مشاهدة فيديو – وهو أمر غير مسبوق ويبعث على الفخر – حيث شاهد جمهور من المنطقة والعالم العرض الكامل على المنصات المختلفة.



يمتاز ثلاثي الفرقة - ویل.آي.أم، وأبل.دي.أب، وتابوو – الذي بدأ في لوس أنجلوس، بانتمائهم لمجموعة مختلفة من الثقافات من حول العالم، وتعد قيم الفرقة التي تنطوي على التقدمية والتعايش الأكثر ملاءمة، لاسيما في سياق هذا الحدث الدولي الذي سيجمع 200 جنسية مختلفة.



وقالت فرقة بلاك آيد بيز: "كفريق، نواصل تطوير موسيقانا، بهدف الوصول إلى قلوب وعقول معجبينا في أنحاء العالم. ننتظر بشغف الحفل الخاص المقبل من حفلات أمسيات خالدة في إكسبو 2020 دبي، والذي سيقدم أشهر الموسيقى من ألبومنا الأخير "ترانزليشن" وأفضل أعمالنا أيضا. في الخامس والعشرين من يناير، سنجمع العالم في احتفال عالمي عبر استعراضنا الحي".



وقالت لبنى هارون، نائب رئيس، صُنّاع اللحظة، إكسبو 2020 دبي: "بعد النجاح العالمي الهائل الذي حققه حفل أليشيا كيز في ديسمبر الماضي ضمن سلسلة أمسيات خالدة، نتوق إلى استضافة نجومنا العالميين التاليين هنا في إكسبو 2020 دبي. ولطالما ألهمتنا فرقة بلاك آيد بيز بنظرتها العالمية التقدمية ونهجها المبتكر لاستكشاف إمكانات موسيقية جديدة، مما يجعلها الأكثر ملاءمة لإكسبو 2020 دبي ولموضوعه الفرعي، التنقل".



يتيح الحفل إشراك الجميع من أنحاء العالم باستخدام أنماط العرض المبتكرة وأحدث تقنيات الترفيه، ويقام ضمن سلسلة أمسيات خالدة، حيث تستمتع الجماهير بالحفل، سواء بالحضور أو عن بعد، بهدف توحيد العالم بقدرة الموسيقى مع كوكبة من أشهر الفنانين الذين يؤدون العروض الحية في ساحة الوصل، فيما ستُبَث الحفلات الموسيقية مباشرة إلى الجمهور على مستوى العالم*.



تُحيي بلاك آيد بيز حفلها في ساحة الوصل الساعة 22:00 بتوقيت دولة الإمارات يوم 25 يناير 2022، ويُنصح الزوار الراغبين في حضور الحفل بالوصول مبكرا.



وسيُبث الحفل أيضاً على الهواء مباشرة على الموقع الإلكتروني (www.virtualexpodubai.com)، وتلفزيون إكسبو على تطبيقات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، وأوكلوس (الواقع الإفتراضي). وسيُبثّ الحفل أيضا عبر عدة قنوات تلفزيونية



*مهم: يُرجى من المؤسسات الإعلامية الراغبة في بث عروض سلسلة أمسيات خالدة التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: (media.services@expo2020.ae) للحصول على التفاصيل، على أن تكون جميع المؤسسات الإعلامية المتقدمة معتمدة.