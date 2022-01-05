مليونا زائر لجناح السعودية في إكسبو 2020 دبي

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استقبل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في إكسبو 2020 دبي، أكثر من مليوني زائر منذ انطلاق الحدث الدولي الكبير.

أعلن ذلك، المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة خلال إحاطة إعلامية اليوم (الأربعاء) في إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن زوار الجناح تعرفوا على الثقافة والتاريخ والرؤية المستقبلية للمملكة.

واستعرض المفوض العام للجناح السعودي، أجندة الفعاليات للاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في 7 يناير بإكسبو 2020 دبي.

وقال المهندس حسين حنبظاظة: إن "ترويج ملف استضافة المملكة لإكسبو 2030 انطلق من إكسبو2020 دبي حيث سنستفيد من التجربة الإماراتية الناجحة في تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم".

ويأتي جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي على شكل نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، ويحمل شعار «طموح بلا حدود».

ويوفر للزوّار رحلة غامرة وإطلالة على المستقبل المشرق للمملكة، فيما تظهر الشخصية السعودية المضيافة وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

ويمثّل مواطنون سعوديون مكوناً أساسياً في قوة العمل في إكسبو 2020 دبي، حيث يتوزعون في مختلف قطاعاته إكسبو وإداراته، بما فيها الاتصال والابتكار وتكنولوجيا المستقبل والمشاركين الدوليين وبرنامج إكسبو للمدارس ومكتب المدير العام.