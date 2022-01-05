عملاق الملاكمة وموكب الملوك الثلاثة.. استكشفوا فعاليات إكسبو حتى 8 يناير

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات والأحداث والأنشطة الدولية والرياضية والترفيهية الممتعة حتى 8 يناير الجاري، أبرزها:



استعراض رياضة المحركات الآلية

-دعوة للمشاركة في جميع التجارب المتاحة في هذه الفعالية العامرة بالتشويق لرياضة المحركات الآلية

-09:00-00:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية



الإحاطة الإعلامية للملكة العربية السعودية

-يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن البرنامج الحافل من الفعاليات التي ستُنظم احتفالا باليوم الوطني للمملكة في السابع من يناير

-14:00، مركز إكسبو الإعلامي، غرفة المؤتمرات B



زيارة أنتوني جوشوا لموقع إكسبو 2020 دبي

-عملاق الملاكمة يزور إكسبو 2020 دبي

-ابتداء من الساعة 16:00، ساحة الوصل



إسبانيا – موكب الملوك الثلاثة الاستعراضي

-سيزور الملوك الثلاثة – غاسبار وملكيور وبالتازار – جناح إسبانيا ويجمعون خطابات من الأطفال في دولة الإمارات – ستكون هناك حلوى وهدايا والكثير من الألعاب السحرية

-من الساعة 15:00، جناح إسبانيا



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "الزهور الصفراء على العشب الأخضر")

-يمكنكم الاستمتاع بقصة مؤثرة عن قصة حب بريئة وصداقة وأخوّة. تدور أحداث الفيلم في منطقة ريفية في فيتنام، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في عام 2015

-18:00-19:30، مدرّج تيرّا



مُصمم الأسبوع في "منصة": فيصل الملك

-شكّل مصمم الأزياء فيصل الملك ملامح خطَّه الفني الشرق أوسطي المعاصر في عالم تصميم الأزياء عبر الدمج بين الفن التقليدي والتصميم المعاصر

-18:00-20:00، "منصة" في روف إكسبو



الحفل الموسيقي لأوركسترا "بيت العود"

-يدعوكم جناح السودان للقدوم والاستمتاع بالنغمات الموسيقية السودانية الأصلية التي تقدمها أوركسترا "بيت العود"، المكونة من 50 عازفا وعازفة، سيجتمعون معا لتقديم موسيقاهم السودانية وإيقاعاتهم وكلماتهم التي تهدف لإلهام الأجيال الناشئة في السودان والعالم أجمع

-19:30-21:30، منصة اليوبيل



أصوات المدينة

-فرقة سودانية عصرية تم تأسيسها عام 2016، وتقدم مجموعة من الأغاني الأصلية المتأثرة بالأغاني الشعبية السودانية التي اشتهرت في القرن العشرين، إلى جانب موسيقى البوب العالمية، حيث تمتزج إيقاعاتهم الموسيقية مع نغمات الغيتار الإلكتروني والأورغ

-16:00-18:00، منصة اليوبيل



6 يناير



المؤتمر الصحفي لمباراة "كل النجوم" الاستعراضية

-مؤتمر صحفي يستبق مباراة "كل النجوم" الاستعراضية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، والتي ستقام في الثامن من يناير. يقام هذا الحدث الفريد من نوعه بالتعاون بين كلا من اتحاد الإمارات لكرة القدم، وإكسبو 2020، ودبي للسياحة، ودبي العطاء، وكرة القدم من أجل السلام، ومجلس دبي الرياضي وأديداس



ينظم المؤتمر الصحفي بحضور:

-الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم

-معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي

-سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

-سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري

-سعادة طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء

-لاعبو كرة القدم الدوليون باتريس إيفرا، ميشيل سالغادو، سمير نصري، بكاري سانيا



الرؤى والرحلات

-سلسلة من المباحثات والمناقشات الملهمة والتعليمية التي تعالج مسألة التنميط الجنساني مع مضينا في الطريق إلى مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين. ستحضر الجلسة هند الزاهد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.

-16:00، جناح المرأة



الأرض واحد

-إن أعظم استعراض على وجه الأرض هو الأرض نفسها! ويتوجب علينا إجراء التغييرات اللازمة لحمايتها، ولا يهم مدى صغر تلك التغييرات، فـ"معا" كل ما نفعله سيصنع فرقا كبيرا

-16:00-16:30، منصة الأرض



روبرتو بوللي والأصدقاء

-باليه عالمي مع روبرتو بوللي والأصدقاء، وهي فرقة متميزة تضم راقصين يجوبون العالم لإبهار الجمهور بطاقاتهم وحيويتهم والتقنيات المتنوعة التي يستخدمونها، بالإضافة إلى أساليبهم ومدارسهم الفنية في الرقص.

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوزيه أنبلغد

-انفجار واستكشاف حيوي لأغان صاخبة ورقصات مبهرة، هذا العرض الكهربائي والانتقائي عبارة عن مزيج مميز من الاستعراضات الفنية المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من مؤدي الرقصات والأغاني

-21:00 و 22:00، ألِف - جناح التنقل



حفل الفنان عاصي الحلاني

-بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني مشواره الفني بفوزه في برنامج "ستوديو الفن" التلفزيوني للفنانين الشباب، وكان عمره آنذاك 17 عاما

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



7 يناير



اليوم الوطني للملكة العربية السعودية

-17:15، ساحة الوصل



فرقة البيت السعودي

-تقدم هذه الفرقة الموسيقى السعودية الكلاسيكية ضمن الاحتفال باليوم الوطني للملكة في إكسبو 2020

-14:00، منصة الأرض



العرض الموسيقي لعائلة العوهلي

-فرقة سعودية تتكون من ثلاثة أشقاء، يعزفون على الكمان والبيانو والناي

-14:00، منصة الشمس



المنسقة الموسيقية السعودية الدي جي لين مع فنان الغرافيتي السعودي

-تقدم منسقة الأغاني السعودية مجموعة من أغنيات بلادها بمرافقة الاستعراض الفني التشكيلي الذي يقدمه فنان/رسام سعودي

-15:30، منصة البحر



مسرح العرائس السعودي

-استعراض للفنون الإبداعية والثقافية للملكة العربية السعودية، يعرض سلسلة من العروض المشوّقة

-15:30، منصة الشمس



عرض المملكة العربية السعودية الجوي: صندوق العرض الجوي

-تطلعوا إلى السماء لتستمتعوا بالعرض الأكروباتي المبهر الذي يقدمه صقور سلاح الجو الملكي السعودي، وهم ينطلقون في تشكيلات مدهشة في السماء، حيث جرى تزويد الطائرات بمولدات الدخان الأبيض والأحمر والأزرق والأخضر

-15:30-16:10، أفضل مشهد يمكن رؤيته من منطقة التنقل



الحفل الموسيقي لعايض يوسف

-اكتشفوا هذا الفنان السعودي الشهير، الذي اكتسب شهرته عام 2015، والمعروف باستخدامه العديد من الطبقات الصوتية وأساليب الغناء

-21:45-22:30 منصة اليوبيل



فعاليات أخرى:



الموسيقى مع كاريديون براس

-سيعزف كاريديون براس موسيقى احتفالية من العهد الباروكي، عبر مجموعة معروفة من المعزوفات الكلاسيكية وموسيقى الجاز

-16:00-18:00، جناح بادن فورتمبيرغ



جامعة "وايمار" الموسيقية في ملتقى ألمانيا

-اكتشفوا فرقة موسيقية من جامعة "فرانز ليزيست وايمار" الموسيقية، المعهد الألماني الموسيقي الوحيد الذي سيتم تمثيله في إكسبو 2020

-20:00، جناح ألمانيا



أخضر، مبتكر، ذكي

-انضموا لهذه الحملة للترويج لتميز سلوفينيا في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات البيئية، وعلم الروبوتات، والتنقل، والرقمنة، والصناعات الإبداعية

-17:00-18:00، جناح سلوفينيا



إكسبوزيه- االعرض الموسيقي

-إكسبوزيه هو استكشاف حيوي لأغانٍ صاخبة ورقصات مبهرة، هذا العرض المدهش والانتقائي عبارة عن مزيج لذيذ من الاستعراضات الفنية المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من مؤدي الرقصات والأغاني

-21:30-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



الحفل الموسيقي للفنان محمد عبده

-عرض موسيقي لفنان العرب محمد عبده

-22:30-00:30، منصة اليوبيل



8 يناير



اليوم الوطني لماليزيا

-10:15، ساحة الوصل



مباراة "كل النجوم" الاستعراضية بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وإكسبو 2020

-قَبِل أربعة من نجوم لعبة كرة القدم الدوليون وهم باتريس إيفرا، وميشيل سالغادو، وسمير نصري، وبكاري سانيا التحدي، وسيعمل كل منهم على توظيف لاعبي فريقهم من النجوم الذين اختاروهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في مباراة استعراضية، تنظم بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي، ودبي للسياحة، ودبي العطاء، وكرة القدم من أجل السلام، ومجلس دبي الرياضي وأديداس

- 14:00جناح دبي العطاء



جامعة "وايمار" الموسيقية في ملتقى ألمانيا

-اكتشفوا فرقة موسيقية من جامعة "فرانز ليزيست وايمار" الموسيقية، المعهد الألماني الموسيقي الوحيد الذي سيتم تمثيله في إكسبو 2020

-20:00، جناح ألمانيا



جيسوس روبيو "جران بوليرو"

-يسّخر ستة راقصون من مدريد ومثلهم من برشلونة أنفسهم لتقديم هذا الحراك الراقص

-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



الحفاظ على التراث الثقافي للعالم الإسلامي المعرض للانقراض: الحلقة الثانية

-كونوا جزءا من هذا المؤتمر المدهش وسلسة النقاشات المفتوحة المتعلقة بالتراث الثقافي الإسلامي المعرض للانقراض

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



إكسبوزيه- العرض الموسيقي

-إكسبوزيه هو استكشاف حيوي لأغانٍ صاخبة ورقصات مبهرة، هذا العرض المدهش والانتقائي عبارة عن مزيج لذيذ من الاستعراضات الفنية المبهرة التي يقدمها فريق عالمي من مؤدي الرقصات والأغاني

-21:30، و22:00، و23:00، مسرح دبي ميلينيوم





