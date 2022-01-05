"لووب دكتورز" الهنغارية تعزف اليوم موسيقى الخيال العلمي في إكسبو

المصدر: البيان

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سيكون جمهور إكسبو 2020 دبي، على موعد اليوم (الأربعاء) مع حفلين موسيقيين إضافيين لفرقة "لووب دكتورز" الهنغارية المعاصرة، على منصة البحر في إكسبو 2020 دبي.

وقدمت فرقة "لووب دُكتورز" الهنغارية المعاصرة، أمسية موسيقية مستوحاة من الخيال العلمي لجمهور إكسبو 2020 دبي، الإثنين الماضي استضافها مسرح دبي ملينيوم في موقع الحدث الدولي.

واستمتع الجمهور بأجواء موسيقى الجاز المعاصرة من مدينتي نيويورك وبودابست خلال الحفل، حيث اشترك أعضاء فرقة "لوب دكتورز" المجرية المؤلفة من الثلاثي الموسيقي البارع؛ آرون رومهاني عازف البيانو الشهير، وميلان ساكونيان عازف الغيتار، وبيتر سزندوفي عازف الدرامز، بتقديم موسيقى متنوعة تجمع بين الجاز والجنغل والهيب هوب والراب، وغيرها من الأساليب الموسيقية الصاخبة.

وقدمت الفرقة الهنغارية المعروفة ببصمتها الفريدة وإيقاعاتها الإبداعية؛ توليفة أغاني ومقطوعات منتقاة من ألبومها "حدود العلم" الصادر في عام 2018، ومنها أغنية "وهم" (illusion) وأغنية "يو دي جي" (Yo DJ)، وأغنية "إنسبريشن آهوليك" inspirationaholic)) وغيرها من المقطوعات المميزة التي نالت إعجاب وتصفيق الحضور.

وقال آرون رومهاني عازف البيانو الشهير من فرقة "لووب دكتورز" خلال الحفل: "يشرفنا ويسعدنا أن نقدم حفلاً موسيقياً في حدث دولي مميز جداً مثل إكسبو 2020 دبي". مضيفاً أن شعار إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" يمثل أيضاً شعار فرقتهم التي تهدف إلى تقديم موسيقى الجاز المستوحاة من الخيال العلمي.