700 ألف زائر لجناح الهند في إكسبو مع بداية 2022

المصدر: البيان

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استقطب جناح الهند، في إكسبو 2020 دبي 700 ألف زائر منذ افتتاحه في موقع الحدث الدولي الكبير.



وقال وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، بيوش جويال، في تغريدة نشرها على تويتر: "نحن نحتفل بعظمة الهند في إكسبو 2020 دبي IndiaAtDubaiExpo# مع 700 ألف زائر، ويستمر الجناح في جذب اهتمام الزوّار حيث حقّق إنجازًا رائعًا في أقلّ من 100 يوم".

وأضاف جويال: " لقد أثار جناح الهند الأيقوني في Expo2020Dubai@ ذهول العالم بأسره بفضل ثقافتنا الديناميكية وخططنا المستقبلية"



يستضيف جناح الهند حالياً "أسبوع جامو وكشمير" و"أسبوع السياحة" الذي تم افتتاحه في 3 يناير. ضمن إطار فعاليات أسبوع جامو وكشمير، سيعقد صاحب المعالي مانوج سينها، نائب حاكم إقليم الاتحاد في جامو وكشمير بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين من إقليم الاتحاد لقاءات مختلفة للحكومات مع الشركات والشركات مع الحكومات والحكومات مع الحكومات، كما سيدعو المستثمرين العالميين للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل السياحة، وأعمال النول اليدوي والحرف اليدوية، وتصنيع الأغذية من بين أنشطة أخرى، بينما يسلط أسبوع السياحة الضوء على الفرص الهائلة التي يقدّمها قطاع السياحة والضيافة في الهند من خلال مشاركة وزارة السياحة الهندية التي ستستمرّ لمدة أسبوعين.



وشهد جناح الهند في شهر ديسمبر الماضي، زيارات قامت بها شخصيّات رفيعة المستوى من بينها الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة؛ وبوبيندرا باتيل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وراجيف شاندراسيخار، وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزير الدولة لتنمية المهارات وريادة الأعمال، وبي إس يادي يورابا؛ ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا السابق؛ ووزير خارجية الهند هارش في شرينغلا من بين شخصيّات أخرى.



كما زارت الجناح مؤخراً نجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، ومصمّمة الأزياء الشهيرة ورائدة الأعمال وصانعة الأفلام مانيش مالهوترا، ونجوم الغناء المشهورون هاريهاران وبيني ديال وجونيتا غاندي وغيرهم من المشاهير.