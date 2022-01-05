"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" تحتفي بالفائزين في إكسبو 9 يناير

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تحتفي "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" يوم الأحد 9 يناير الجاري، في إكسبو 2020 دبي، بالفائزين في فئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويقام حفل تكريم الفائزين في القاعة الجنوبية بمركز المعارض والمؤتمرات في قلب إكسبو 2020 دبي دبي، أكبر وأهم حدث في العالم في جميع المجالات، وسيتم خلال الحفل تكريم الشخصيات القيادية وصناع القرار والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو وأصحاب الإنجازات الوطنية والعربية.

وتنافس للفوز بفئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة 409 ملفات، توزعت على الفئات الثلاث، حيث ترشح 54 ملفاً في فئة الإبداع المؤسسي، و29 في فئة الإبداع الجماعي، و326 في فئة الإبداع الفردي، من بيهم 9 ملفات على مستوى العالم، و165 محليًا، و235 عربيًا، وتضمنت الملفات التي ترشحت 300 إنجاز رياضي، و29 اختراع وابتكار رياضي، و26 إنتاج علمي رياضي، و54 مشاريع ومبادرات وبرامج رياضية.

2597 مرشحاً

وصل إجمالي الملفات التي ترشحت للفوز بفئات الجائزة على مدار جميع دورات الجائزة منذ عام 2009 حتى عام 2021 إلى 2597 من 188 دولة، من بينهم 748 من دولة الإمارات، و1621 عربياً، و228 عالمياً، وقد تم تكريم 258 فائزا من مختلف مجالات العمل الرياضي، منهم 124 من دولة الإمارات، و116 عربيا و18عالميا، كما بلغ عدد الرياضيين الفائزين بالفئات الفردية 188 رياضيا والفرق الفائزة 21 فريقا إلى جانب فوز 49 مؤسسة في فئة الإبداع المؤسسي محليا وعربيا ودوليا.

ونال شرف الفوز في الدورة الحالية 7 أبطال أولمبيين حصدوا 8 ميداليات ملونة منهم 3 ذهبيات و1 فضة و1 برونزية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، و2 ذهب و1 فضة في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، فيما كرمت الجائزة خلال الدورات العشر الماضية 13 بطل أولمبي عربي بلغت حصيلة إنجازاتهم 24 ميدالية أولمبية موزعة على 9 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

وتضم قائمة المكرمين في الدورة الحادية عشرة من المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي كل من:

الشخصية الرياضية العالمية:

معالي عمران خان رئيس الوزراء في جمهورية باكستان، وذلك تقديراً لجهوده في وضع الباكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت، وقيادته منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم للكريكت عام 1992 بعد التغلب في النهائي على منتخب إنجلترا، كما واصل من خلال نجوميته كرمز وطني رياضي ثم سياسي بارز ورئيس لمجلس الوزراء في إلهام الشباب وتعزيز مكانة الرياضة عموما والكريكت خصوصاً وتمكين المجتمع الباكستاني من خلال الرياضة حيث أصبح نصف سكان الباكستان البالغ عددهم 221 مليون نسمة مشجعون للكريكت، كما أصبح لدى باكستان 42 ألف لاعب كريكت مسجل رسمياً، كما أطلق في العام 2019 مبادرة بقيمة 639 مليون دولار لتعليم الشباب وتقديم منح دراسية لهم ومن بينها منح دراسية للموهوبين رياضيا في 106 جامعات، وأعلن في يونيو 2021 عن مبادرة لتشييد أكثر من 4000 ملعب كريكت بمعدل ملعب لكل حي في الباكستان.

الشخصية الرياضية العربية:

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في العام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها تحقيـق الرياضيين القطريين خلال دورة الألعـاب الأولمبيـة في طوكيو 2020 أفضل إنجازات فـي تاريخهم الأولمبي بلغت ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، كما ترأس اللجنـة المنظمـة لبطولـة العالـم لكـرة اليـد فـي الدوحـة عام 2015 وساهم في استضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية الدولية على مستوى جميع الرياضات، وكذلك تطويـر رياضـة الفروسـية وتحقيـق الخيول القطريـة إنجازات عالمية، كما ساهم في فوز بلاده بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية المقررة سنة 2030 لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذه الدورة بعد عام 2006.

الرياضي المحلي:

علي أحمد مبخوت، وذلك لتحقيقه إنجازات وأرقام تاريخية على المستوى المحلي والعالمي حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 78 هدف، وكذلك الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 175 هدف، وأن يصبح كذلك ثالث هداف دولي على مستوى العالم حاليا ويدخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين.

الإداري المحلي:

أنس ناصر العتيبة، لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.



الحكم المحلي:

أحمد محمد الحمادي، لكونه أول عربي يتم اختياره رئيسا للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال لأصحاب الهمم ومشاركته للمرة السابعة على التوالي في التحكيم بدورات الألعاب البارالمبية.

المدرب المحلي:

-عبدالعزيز محمد الياسي (العنبري)، لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2018 / 2019 لأول مرة في تاريخ نادي الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين، وفوزه بكأس سوبر الخليج العربي عام 2019، ونجاح نادي الشارقة تحت قيادته ولأول مرة في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي الى دوري أبطال آسيا للمجموعات، وحصوله على لقب أفضل مدرب في الدوري موسم 2018-2019.

-عبد الحميد إبراهيم الحوسني، كونه عميد المدربين في كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حقق 58 لقباً حتى الآن في مسيرته، ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، كما أنه توج عام 2001 بلقب أفضل مدرب في آسيا، وهو أول مدرب إماراتي ينجح في قيادة أحد فرق الدولة إلى بلوغ منصات التتويج بالقارة، كما تولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين.

الفريق المحلي:

منتخب الإمارات للقدرة والتحمل، وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم بإيطاليا.

المؤسسة المحلية:

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.

الرياضي العربي:

منحت هذه الجائزة لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو هم:

-فريال أشرف عبد العزيز (مصر) لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهي الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى للعرب في رياضة الكاراتيه.

-أحمد أيوب حفناوي (تونس) لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية العربية الأولمبية الأولى في رياضة السباحة في مسابقة 400 متر

-سفيان البقالي (المغرب)، لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ليصبح أول رياضي عربي يفوز بذهبية أولمبية في سباق 3000 متر موانع.

-طارق علي حامدي (السعودية)، لحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

الإداري العربي:

آية محمود مدني (مصر)، لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

الحكم العربي:

الزيتوني مطيوط (المغرب)، لكونه أول حكم دولي في الكاراتيه يحكم (4) نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة الى حصوله على أفضل حكم قاري إفريقي في الكاراتيه ووسام التميز العربي في التحكيم 2021.

الفريق العربي:

المنتخب الجزائري لكرة القدم لفوزه بكأس الأمم الأفريقية سنة 2019 بمصر ومواصلة التألق من خلال تحطيم الرقم الافريقي للمباريات بدون هزيمة وحصوله على جائزة أفضل منتخب افريقي، وكذلك لعدم خسارته في 33 مباراة على التوالي.

المؤسسة العربية:

النادي الأهلي للرياضة البدنية –مصر (المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي – التمويل الذاتي)، باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي، كما كانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كوفيد والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي، كما أن عوائد المبادرة المالية، والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة.

المؤسسة العالمية / الاتحاد الدولي الصيفي:

الاتحاد الدولي لكرة اليد ( مقره سويسرا)، للنجاح و التميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في ظل التداعيات العالمية للجائحة، من خلال اتباع نهجًا مبتكرًا لتطوير وتنفيذ بروتوكولات الوقاية من فيروس كوفيد 19 لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث تم تنفيذ مبادرة شارك بها أكثر من 5000 مشارك "الفقاعة الطبية " والتي تم تنفيذها بنجاح عزز ثقة المجتمع الدولي بعودة البطولات ، ونال اشادة اللجنة الأولمبية الدولية لنموذج التنظيم والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال البطولة.

الفئات التقديرية

-رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي:

تأهل للفوز بهذه الفئة 6 رياضيين ورياضيات ناشئين تم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة، وهم:

-محمد سعيد العامري وذلك لحصوله على المركز الأول ( 3 ) مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار .

-سيف جاسم المنصوري، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 و الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019 .

-اليازية طارق عبد السلام، لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر.

-رحمة خلفان المرشدي، لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات.

-سلوى أحمد المنصوري، لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21سنة في ماليزيا.

-يوسف راشد المطروشى، لحصوله على (4) ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر بالإضافة الى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية -طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه انجاز تاريخي حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم):

منحت الجائزة لكل من:

-وليد كتيله (تونس)، لحصوله الحصول على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في سباق 100 و800 متر كراسي متحركة وتحطيم الرقم القياسي البارالمبي.

-جرّاح نصّار (العراق)، لحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في ظل تحديات وظروف صعبة.

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى:

معن عبد المعين أسعد (سوريا)، لتحقيق انجاز في ظل ظروف وتحديات كبيرة وهو الحصول على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

رياضي محلي متميز:

زايد عبد الناصر الكثيري (الإمارات)، لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبيه في بطولات عالمية في الجيوجيتسو في عام