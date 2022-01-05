مهرجان الأغذية النباتية يشجع زوار إكسبو على الأطعمة الصحية

المصدر: دبي- وائل نعيم

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ينظم إكسبو 2020 دبي مهرجان الأغذية النباتية من 14 لغاية 30 يناير الجاري، ويتضمن استضافة طباخين عالمين مشهورين وبرامج مثيرة للحماس وفعاليات خاصة بالأطفال.

وقال سايمون رايت مستشار الأطعمة والمشروبات في إكسبو 2020 دبي، خلال الإحاطة الإعلامية اليوم (الأربعاء): إنه "تم تخصيص موقعاً للمهرجان في منطقة اليوبيل ما بين جناحي الأرجنتين وماليزيا، حيث تم تجهيزها خلال الأسابيع الماضية بجوار منصة رياضية".

وأضاف: "سيتم تقديم الأطعمة النباتية بهدف تشجيع زوار إكسبو على الأطعمة الصحية وأن يكونوا نباتيين لتعزيز الاستدامة أحد أهم اهداف اكسبو دبي، لافتا إلى أن تذوق الأطعمة النباتية يتطلب حجزاً مسبقاً وستكون الأماكن محدود التزاماً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن اكسبو دبي يقوم على الاستدامة وهناك اهتماماً كبيراً في الامارات ومنطقة الخليج بالأطعمة النباتية، منوها بأن ثمة نموا مطردا في الاهتمام بهذا النوع من الأغذية وخاصة في أوربا وامريكا.

من جانبه، استعرض محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي فعاليات اليوم والأيام المقبلة وقال سوف يتم تنظيم إحاطة إعلامية في المركز الإعلامي بإكسبو اليوم في الساعة الثانية ظهراً للكشف عن فعاليات واحتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.