«الرؤية.. المستقبل» يزين «الوصل»

المصدر: دبي - غسان خروب

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هو رمز التسامي، في تعابيره حكمة، ورؤيته فيها مستقبل، يحبه الناس وتعشق الأرض خطواته، تعرفه الصحراء والخيل، وتعرفه بحور الشعر أيضاً، إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي زينت كلماته العرض المرئي الخاص «الرؤية.. المستقبل» الذي قدمه معرض إكسبو 2020 دبي، ليلة أمس، على جدران قبة الوصل، بمناسبة حلول الذكرى الـ 16 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. «لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة»، حكمة نطق بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ذات يوم، فأضحت لاحقاً قاعدة في الحكم، وحققت من خلالها إمارة دبي مكانة ريادية في مختلف المجالات، حتى باتت وجهة لكل العالم، وأصبحت نموذجاً للمدن العالمية، التي استطاعت أن تتجاوز حدودها الجغرافية لتتوغل في قلوب الناس، وتستوطن أحلامهم.

فخر الدنيا

على كتفي قصيدة «شيخ الجود» التي خط أبياتها الشاعر الإماراتي ذياب بن غانم المزروعي، قام العرض المرئي الذي نفذه معرض إكسبو 2020 دبي، في قبة الوصل، حيث قلب إكسبو النابض، تلك القصيدة كتبت للاحتفاء بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي يعكس فيها بعضاً من صفات سموه وحكمته وهو الذي «تفخر بفكره الدنيا». تلك القصيدة تحولت في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى أغنية تولى الفنان فايز السعيد صياغة جملها اللحنية، لتكون القصيدة والعرض إهداء لسموه في هذه الذكرى الغالية على القلوب.

الشاعر ذياب بن غانم المزروعي، صاغ قصيدته «شيخ الجود» بعذب الكلام، وحملها الكثير من الجمال الذي يرقى إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث «سيرته تختصر سيرة الشعب»، ومنزلته في القلوب تصل إلى مرتبة النجوم في السماء، وهو «البحر الذي ترسى على شواطئه الموانئ»، وفي يده يجري الخير، الذي بلل عروق «دانة الدنيا»، فشبت وارتفع بنيانها حتى عانق السماء، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عرفت دبي طريق العلا نحو المجد، واعتلت عالياً حتى قاربت النجوم.

عناقيد الجمال

الشاعر المزروعي أفاض القصيدة بعناقيد الجمال، وزادها كثيراً حتى باتت أبياتها أشبه بلآلئ تلمع في «ديوان العرب»، وفيها يتغنى بصفات الفارس وعاشق الرقم واحد، والقدوة والشاعر الذي انسابت قصائد الشعر من بين أصابعه كما الماء، لذا فكانت كلمة «شكراً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تفيه «قطرة من جملة أفضاله». «شيخ الجود» ليست الأولى التي يخطها الشاعر المزروعي احتفاء بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد أهداه قصيدة سابقة حملت عنوان «نبراس راي»، بمناسبة افتتاح إكسبو 2020 دبي.