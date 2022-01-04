"الإمارات للدراسات" يطلق من إكسبو دبي .. مشروعه الوطني مفكرو الإمارات

المصدر: وام

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أطلق "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" اليوم مشروعه الوطني " مفكرو الإمارات" في إطار جهوده لدعم المكوّن الفكري وتعزيز الناتج البحثي في المجتمع الإماراتي، بما يخدم أهداف المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في تحقيق استراتيجياتها الطموحة خلال الخمسين عامًا المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم ضمن "إكسبو2020 دبي" بحضور شخصيات بارزة ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمفكرين والباحثين.

يأتي هذا المشروع، الذي ينطلق من رؤية وطنية تتمثل في توحيد الجهود الفكرية الإماراتية وتعزيز تأثيرها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على رعاية النخب الإماراتية المفكرة، وتمكين الجيل الحالي من أبنائها الشباب، ورفع جاهزيتهم المعرفية والثقافية، بما يحقق الطموحات بشأن استكشاف فرص المستقبل ومواجهة تحدياته.

وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز أن إطلاق المشروع خطوةً استثنائية في المسيرة الفكرية ومجالات البحث العلمي في دولة الإمارات يعود الفضل فيها، في المقام الأول، إلى دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة وتوجيهاتها الحكيمة.

وأضاف سعادته أن المشروع يضع كل مفكر وأكاديمي وباحث إماراتي على رأس أولوياته، وذلك عبْر جذب الخبرات الوطنية التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير، واستقطاب المنخرطين في المجال البحثي أو المقبلين عليه من الشباب، لتعزيز قدراتهم البحثية وتمكينهم من كل أدوات المعرفة، بما يُفضي إلى صياغة مخرجاتٍ بحثية رصينة، وطرح مشاركاتٍ فكرية مميزة تسهم في إثراء المحتوى الفكري الإماراتي؛ وتصب في مصلحة الوطن، وتخدم مساراته التنموية.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة ابتسام علي الطنيجي، مديرة المشروع أن " مفكرو الإمارات" بدأ فكرةً في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ولاقت كامل الترحيب والدعم، فوُضعت لها الخطط وآليات العمل، إلى جانب توحيد الجهود التي تضمنت العمل على مستويات ومراحل عدّة، أسهم فيها نخبة من مفكري الإمارات، من مؤسسات تعليمية وبحثية بارزة، وفق أعلى درجات التنسيق، وعبْر سلسلة من النقاشات والحوارات، التي بلورت الرؤى وأوصلتنا إلى إطلاق هذا المشروع.

تتمثل أهداف المشروع في إبراز الناتج البحثي والإسهامات الفكرية للنخب الوطنية في شتى المجالات لا سيّما السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ضمن منصة واحدة تسلط الضوء على المستوى الفكري والإبداعي، وتعكس صورة شباب الإمارات المشرقة في الطموح والريادة أمام العالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" يطلق المنصة الرقمية لمشروع "مفكرو الإمارات" بالتزامن مع حفل الإطلاق لتتيح للجمهور التعرف أكثر إلى المشروع وتفصيلاته، وتسمح للراغبين من أبناء الإمارات بتقديم طلبات الانضمام إليه، ليصبحوا جزءًا من مشروع وطني يدعم مفكري دولة الإمارات ونخبها.