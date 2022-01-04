أميتاب باتشان وشانكار ماهاديفان وبراسون جوشي في حملة إعلانية للترويج لإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أطلق إكسبو 2020 دبي حملة إعلانية جديدة، انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بهدف دعوة المستكشفين والمسافرين والرحالة إلى زيارة دبي لخوض تجربة العمر في إكسبو 2020 دبي،



يضم الإعلان ثلاثة نجوم مبدعين، حيث يتولى السرد الموسيقي أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، وهو من تأليف الشاعر والكاتب الشهير براسون جوشي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكّان، ومن إخراج المايسترو شانكار ماهاديفان.



ولأول مرة على الإطلاق يتعاون الثلاثي لتوجيه الأنظار نحو الحدث الأكبر على الإطلاق الذي يُقام في العالم العربي، وينعقد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 31 مارس 2022.



تسلط الحملة الإعلانية لإكسبو 2020 دبي الضوء على مجموعة من التجارب المتنوعة التي يقدمها إكسبو 2020 دبي لزواره، بدءا من العروض البصرية والضوئية المذهلة على قبة الوصل، أكبر شاشة عرض في العالم بزاوية 360 درجة، مرورا بأبنيته المدهشة معماريا، التي تشمل 192 جناح دولة، وصولا للعروض الخاطفة للأنظار التي تُقام يوميا في الموقع.



افتتح إكسبو 2020 دبي أبوابه في 1 أكتوبر 2021، وشهد أعدادا مبهرة من الزيارات، بلغت8,958,132 مليون زيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وجدير بالذكر أن الهند تتصدر قائمة الزائرين الدوليين للحدث الدولي.



عن هذه الحملة الإعلانية، قال المغني والملحن شانكار ماهاديفان: "عندما بدأنا العمل في هذا المشروع، كان التحدي الأكبر هو قدرتنا على نقل الجوهر الحقيقي لإكسبو 2020 دبي. أردنا أن يكون هذا المشروع هادفا، وممتعا ومرحا في نفس الوقت، يصل إلى الناس من جميع الأعمار ومختلف الاهتمامات. وبينما يواجه الكثيرون حول العالم التحديات، يريد الناس أن يشعروا بأنهم يشكلون جزءا من المجتمع، يجربون أشياء جديدة، ويتعلمون ويستمتعون، وإكسبو 2020 دبي هو الوجهة الأمثل لتحقيق كل ذلك".



وقال بارسون جوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكاّن: "إكسبو 2020 دبي يجمع العالم بأسره في مكان واحد، ويتيح للبلدان من كل مكان في الكوكب تقديم أفضل ما لديها. تجسد هذه الحملة المعاني التي يتبناها إكسبو 2020، ورؤيتها تخرج للنور أمر مجزٍ للغاية. العمل مع الأسطورة أميتاب باتشان تجربة تعليمية بامتياز، فهو دائما ما يثري الحياة بمفاهيم جديدة، والتعاون مع الموسيقار العبقري شانكار ماهاديفان أمر مميز للغاية. وقد عمل ثلاثتنا يدا بيد لمنح هذه الحملة الإعلانية الأفضلية التي احتاجتها لنجد صداها على الفور لدى الجمهور كله".



الابتكار، والخيال، والاستكشاف، والاحتفال من بين الكلمات المستخدمة في وصف إكسبو 2020 دبي، في أحدث حملة إعلانية للترويج للحدث الدولي. وسواء كان الهدف استكشاف جناح دولة بعينها، أو حضور عرض لفنان عالمي، أو مشاهدة الهندسة المعمارية المتطورة، أو الاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة، فإن في إكسبو 2020 دبي الكثير للاكتشاف.



استضاف إكسبو 2020 دبي أكثر من 17,000 فعالية منذ افتتاحه، مُرحبا بالمئات من الفنانين والاستعراضيين والموهوبين وقادة الفكر، عبر برنامج مذهل ومتنوع يلائم مختلف الأعمار والاهتمامات. وكان الكثير من نجوم الهند، بمن فيهم المخرج العالمي الحاصل على جوائز شيخار كابور والموسيقار المبدع الحائز جوائز غرامي وأوسكار إيه آر رحمان، في صميم هذا البرنامج.



وفيما تواصل أوركسترا الفردوس، وهي فرقة موسيقية نسائية رائدة، أنشئت من أجل إكسبو 2020 دبي، بقيادة الموسيقار إيه آر رحمان، إبهار الجماهير بعروضها التي تجسد موضوعات متنوعة، استضاف إكسبو أيضا مطربين وفنانين من الهند، منهم نيها كاكار ومغني الراب الهندي بادشاه.



يستمر إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معا عالما جديدا، حيث يتطلع الحدث الأكبر على الإطلاق إلى بناء الجسور وتوحيد الأمم والمجتمعات والأفراد لصنع مستقبل أفضل للجميع بعد الجائحة.