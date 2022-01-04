إكسبو 2020 يحتفل بالذكرى 16 لتولي محمد بن راشد مقاليد الحكم في إمارة دبي

المصدر: البيان

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يحتفل إكسبو 2020 دبي، اليوم (الثلاثاء) بذكرى مرور 16 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.



تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير 2006. وفي الـ 5 من يناير، اختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة سموه نائباً لرئيس الدولة. وفي فبراير 2006، رشح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس الوزراء، حيث أدى سموه وأعضاء وزارته اليمين الدستورية أمام صاحب السمو رئيس الدولة في 11 فبراير من ذلك العام.



سيتم عرض محتوى بصري في ساحة الوصل اليوم بهذه المناسبة وسيرافق العرض اقتباسات من سموه تظهر من على القبة وموسيقى تصويرية.



سيبث العرض مرتين اليوم، بحسب الأوقات أدناه:



العرض الأول: 18:16 (8 دقائق)

العرض الثاني: 18:41 (9 دقائق)