إدهاش وإبهار.. تعرفوا إلى فعاليات إكسبو من 4 إلى 7 يناير

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم الفعاليات الدولية والفنية والترفيهية المدهشة خلال الأيام المقبلة، حيث سيشهد الحدث الدولي الكبير مجموعة من الأنشطة والبرامج والأحداث في الفترة من 4 حتى 7 يناير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني للجمهورية التونسية

-10:15، ساحة الوصل



الافتتاح الرسمي لشهر السياحة

-دعوة لحضور فعالية عن السياحة في بوتسوانا، تشمل كلمة يلقيها وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة للدولة

-18:00، جناح بوتسوانا



مؤتمر صحفي: زيارة الكابتن الطيارة زارا روثيرفوردز لإكسبو 2020

-جميع ممثلي وسائل الإعلام مدعوون للاستماع للطيارة البلجيكية زارا روثيرفوردز ذات التسعة عشر عاما، التي اتجهت غربا من بلجيكا في أغسطس 2021، بهدف الطيران منفردة حول العالم بطائرة صغيرة جدا، وإذا ما نجحت في القيام بهذا الأمر، ستكون أصغر امرأة تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، وأصغر شخص يتمكن من الطيران حول العالم في طائرة بالغة الصغر، وتهدف هذه المحاولة لتشجيع النساء الشابات على التوجه نحو دراسة التخصصات العلمية كالعلوم والتكنلوجيا والهندسة والرياضيات. للمزيد من المعلومات ولتأكيد الحضور، يرجى التواصل مع المكتب الإعلامي عبر البريد الإلكتروني التالي:press.office@expo2020.ae

-11:00، جناح المرأة



معرض 200 قيراط من السفير الذهبي الأصفر

-شاهدوا الأحجار الكريمة الغريبة من سريلانكا، التي تتضمن مجموعة من أكبر أحجار السفير في العالم، ومنها حجر بوزن 200 قيراط من السفير الذهبي الأصفر، وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع موشان صلاح الدين على الرقم: +947 67 888 8456

-طوال اليوم، جناح سريلانكا



أسبوع السينما الفيتنامية - عرض فيلم "حياة يَن"

-قصة مؤثرة عن حياة فيتناميات قبل العام 1945، والزواج المرتّب لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بفتى يبلغ من العمر تسع سنوات

-حاز الفيلم خمس جوائز في النسخة 19 من المهرجان السينمائي الفيتنامي، إلى جانب جائزة "أفضل فيلم" في النسخة التاسعة من المهرجان السينمائي للعروض الأولى العالمية في الفلبين

-18:00-20:00، مدرّج تيرّا



فرقة "لوب دوكترز"

-موسيقى جاز عصرية من مدينتَي نيويورك وبودابست، يقدمها آرون رومهاني على الأورغ وبيتر سندوفي على الطبول

-19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل للفنانة لطيفة، مع زياد غرسة ومهدي عياش

-قدمت الفنانة التونسية لطيفة أكثر من 20 ألبوما غنائيا وعددا من الأعمال الغنائية الفردية

-21:00-22:30، منصة اليوبيل



5 يناير

اليوم الوطني للسودان

-10:15، ساحة الوصل



احتفال اليوم الوطني للسودان

-أداء موسيقي لأوركسترا "بيت العود"

-16:00-17:00، ساحة الوصل



عرض لفرقة عاصم وشادن

-فرقة موسيقية سودانية. الموسيقار عاصم الطيب قرشي يؤدي الموسيقى الشعبية التقليدية

-17:00-17:30، منصة الأرض



استعراض رياضة المحركات الآلية

-دعوة للمشاركة في جميع التجارب المتاحة في هذه الفعالية العامرة بالتشويق لرياضة المحركات الآلية

-09:00-00:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية



إسبانيا – موكب الملوك الثلاثة الاستعراضي

-سيزور الملوك الثلاثة – غاسبار وملكيور وبالتازار – جناح إسبانيا ويجمعون خطابات من الأطفال في دولة الإمارات – ستكون هناك حلوى وهدايا والكثير من الألعاب السحرية

-من الساعة 15:00، جناح إسبانيا



زيارة أنتوني جوشوا لموقع إكسبو 2020 دبي

-عملاق الملاكمة يزور إكسبو 2020 دبي

-ابتداء من الساعة 16:00 في أنحاء الموقع



أسبوع السينما الفيتنامية

- عرض فيلم "الزهور الصفراء على العشب الأخضر"

-يمكنكم الاستمتاع بقصة مؤثرة عن قصة حب بريئة وصداقة وأخوّة. تدور أحداث الفيلم في منطقة ريفية في فيتنام، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في عام 2015

-18:00-19:30، مدرّج تيرّا



مُصمم الأسبوع في "منصة": فيصل الملك

-شكّل مصمم الأزياء فيصل الملك ملامح خطَّه الفني الشرق أوسطي المعاصر في عالم تصميم الأزياء عبر الدمج بين الفن التقليدي والتصميم المعاصر

-18:00-20:00، "منصة" في روف إكسبو



6 يناير



الرؤى والرحلات

-سلسلة من المباحثات والمناقشات الملهمة والتعليمية التي تعالج مسألة التنميط الجنساني مع مضينا في الطريق إلى مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين. ستحضر الجلسة هند الزاهد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.

-16:00، جناح المرأة



الأرض واحد

-إن أعظم استعراض على وجه الأرض هو الأرض نفسها! ويتوجب علينا إجراء التغييرات اللازمة لحمايتها، ولا يهم مدى صغر تلك التغييرات، فـ"معا" كل ما نفعله سيصنع فرقا كبيرا

-16:00-16:30، منصة الأرض



روبرتو بوللي والأصدقاء

-باليه عالمي مع روبرتو بوللي والأصدقاء، وهي فرقة متميزة تضم راقصين يجوبون العالم لإبهار الجمهور بطاقاتهم وحيويتهم والتقنيات المتنوعة التي يستخدمونها، بالإضافة إلى أساليبهم ومدارسهم الفنية في الرقص.

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوز غير موصول

-انفجار واستكشاف حيوي لأغان صاخبة ورقصات مبهرة، هذا العرض الكهربائي والانتقائي عبارة عن مزيج مميز من الاستعراضات الفنية المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من مؤدي الرقصات والأغاني

-21:00 و 22:00، ألف في جناح التنقل



حفل الفنان عاصي الحلاني

-بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني مشواره الفني بفوزه في برنامج "ستوديو الفن" التلفزيوني للفنانين الشباب، وكان عمره آنذاك 17 عاما

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



7 يناير



اليوم الوطني للملكة العربية السعودية

-17:15، ساحة الوصل



ستقام مجموعة من الفعاليات قبل وبعد الاحتفال الرسمي وتشمل:



فرقة البيت السعودي

-ستقدم هذه الفرقة الموسيقى السعودية الكلاسيكية خلال الاحتفال باليوم الوطني للملكة في إكسبو 2020

-14:00، منصة الأرض



العرض الموسيقي لعائلة العوهلي

-فرقة سعودية تتكون من ثلاثة أشقاء، سيعزفون على الكمان والبيانو والناي

-14:00، منصة الشمس



عرض المملكة العربية السعودية الجوي: صندوق العرض الجوي

-تطلعوا إلى السماء لتستمتعوا بالعرض الأكروباتي المذهل الذي سيقدمه صقور سلاح الجو الملكي السعودي، وهم يقومون بعمل تشكيلات مذهلة في السماء، حيث تم تزويد الطائرات بمولدات الدخان الأبيض والأحمر والأزرق والأخضر

-15-:30-16:10، ستحصلون على أفضل مشهد من منطقة التنقل

المنسقة الموسيقية السعودية الدي جي لين مع فنان الجرافيتي السعودي

-ستقوم منسقة موسيقية سعودية بتنسيق الأغاني السعودية بمرافقة الاستعراض الفني التشكيلي الذي سيقدمه فنان سعودي

-15:30، منصة البحر



مسرح العرائس السعودي

-استعراض للفنون الإبداعية والثقافية للملكة العربية السعودية، يعرض سلسلة من العروض المشوقة

-15:30، منصة الشمس



الحفل الموسيقي لعايض يوسف

-اكتشفوا هذا الفنان السعودي الشهير، الذي اكتسب شهرته عام 2015، والمعروف باستخدامه للعديد من الطبقات الصوتية وأساليب الغناء

-21:45-22:30 منصة اليوبيل



الحفل الموسيقي للفنان محمد عبده

-عرض موسيقي للفنان السعودي الشهير محمد عبده، ذو الصيت الذائع على المستوى الخليجي والعربي والملقب بــ "فنان العرب"

-22:30-00:30، منصة اليوبيل



فعاليات أخرى



الموسيقى مع كاريديون براس

-سيعزف كاريديون براس موسيقى احتفالية من العهد الباروكي، عبر مجموعة معروفة من المعزوفات الكلاسيكية وموسيقى الجاز

-16:30، جناح بادن فورتمبيرغ



أخضر، مبتكر، ذكي

-انضموا لهذه الحملة للترويج لتميز سلوفينيا في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات البيئية، وعلم الروبوتات، والتنقل، والرقمنة، والصناعات الإبداعية

-17:00-18:00، جناح يسلوفينيا



جامعة "وايمار" الموسيقية في ملتقى ألمانيا

-اكتشفوا فرقة موسيقية من جامعة "فرانز ليزيست وايمار" الموسيقية، المعهد الألماني الموسيقي الوحيد الذي سيتم تمثيله في إكسبو 2020

-20:00، جناح ألمانيا



إكسبوز- استعراض موسيقي

-انفجار واستكشاف حيوي لأغان صاخبة ورقصات مبهرة، هذا العرض الكهربائي والانتقائي عبارة عن مزيج لذيذ من الاستعراضات الفنية المذهلة التي يقدمها فريق عالمي من مؤدي الرقصات والأغاني

-21:30-22:00، مسرح دبي ميلينيوم

