منصة لاحتضان الباحثين.. مشروع «مفكّرو الإمارات» ينطلق من إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من إكسبو 2020 دبي، مشروع «مفكّرو الإمارات»، وهو مشروع وطني رائد يهدف إلى إبراز الناتج الفكري الإماراتي في مختلف المجالات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية الدولة، وإلى تقديمه في صورة تعكس طموحات النخبة الإماراتية من المفكرين والباحثين والجيل الصاعد، الذين يجمعهم شغف الفكر ورفعة الوطن من أجل خدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويتيح مشروع «مفكرو الإمارات» منصة وطنية موحّدة لاحتضان هؤلاء المفكرين والباحثين، تسهم في توحيد جهودهم ضمن توجّه استراتيجي يخدم صانع القرار والمؤسّسات البحثية، ويرفع قيمة الناتج الفكري والمعرفي في الدولة.

كما تمثّل هذه المنصّة الجديدة خطوة أولى نحو المزيد من التطوير لهذه المراكز والمزيد من التنسيق فيما بينها.

ويهدف المشروع الوطني (مفكرو الامارات) الى دعم المفكرين والباحثين الإماراتيين عبر منصة واحدة تمثل ملتقى لإسهاماتهم الفكرية وإبراز دورهم المجتمعي وتعزيز قوة الإمارات الناعمة ورفد عملية صنع القرار الاماراتي بدراسات المفكرين والأكاديميين وبحوثهم وتعزيز حضور المفكر والباحث الإماراتي وناتجه الفكري على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.