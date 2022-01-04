وزير خارجية سريلانكا: إكسبو 2020 منصة عالمية لتعزيز مكانتنا السياحية

المصدر: البيان

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أكد معالي جاميني لاكشمان بييرس وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أن "إكسبو 2020 دبي، يشكل فرصة رائعة ومنصة عالمية بارزة لتعزيز مكانة سريلانكا كمقصد سياحي مهم".

وقال خلال زيارته موقع الحدث الدولي: "من وجهة نظري يمثل إكسبو 2020 دبي فرصة رائعة لبلد يملك الكثير لتقديمه ولدى سريلانكا العديد من نقاط القوة، ووجدنا هنا وبترحاب كبير فرصة مهمة لعرض تلك النقاط والقدرات للعالم".

وأضاف: إن "الدفء والضيافة التي يستقبل بها الشعب السريلانكي زواره تمثل نقاط قوة تجعل من البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مقصدا سياحيا مهماً".

وتابع: "هناك الدفء والضيافة في شعبنا، وهي في الواقع نقاط مهمة بالنسبة للسياحة وهناك أيضا الجمال المبهر في الجزر والذي يمثل إرثا ثقافيا، إضافة إلى صادراتنا التي نفخر بها".

وأشار إلى أن "التوابل السريلانكية من أكثر أنواع التوابل شهرة في العالم، كم تساهم سريلانكا بنحو 85 في المئة من إنتاج القرفة العالمي".

وأكد أن "وجود نحو 300 ألف سريلانكي في دولة الإمارات يساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي".

وقال: "يشعر السريلانكيون في دولة الإمارات بأنهم في وطنهم، ويساهمون في الاقتصاد الإماراتي، ونحن سعداء جدا ونشعر بقدر كبير من الرضا عن هذه العلاقة الراسخة بين الشعبين، وهي في الواقع تضيف بعدا مهما للعلاقات بين البلدين".

وتظهر إحصاءات وزارة السياحة السريلانكية، أن أكثر من 104 آلاف شخص توافدوا إلى البلاد بين يناير ونوفمبر 2021.. ومثلت الهند أكبر مصدر للسياح قاصدين سريلانكا بنسبة 32.1 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 8.5 في المائة من بريطانيا، ونحو 8 في المائة من روسيا و6 في المائة من ألمانيا.

واحتفلت سريلانكا بيومها الوطني في إكسبو 2020، بحضور جاميني لاكشمان بييرس وزير الخارجية الذي افتتح سلسلة من الفعاليات الثقافية على هامش المناسبة، تضمنت عرضاً بعنوان "دُرَّة المحيط الهندي"، وهو مقطوعة موسيقية راقصة مُصممَّة بشكلٍ أنيق تستعرض تاريخ سريلانكا منذ بدايتها إلى يومنا هذا.