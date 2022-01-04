9 ملايين زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" في ثلاثة أشهر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجل "إكسبو 2020 دبي" نحو 9 ملايين زيارة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من انعقاده، وتحديداً بلغ الرقم 8,958,132 زيارة بعد انقضاء 95 يوماً.

ويحمل 50% من الزوار تذاكر موسمية وثلثهم من خارج الدولة أغلبهم من الهند وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية. ووصل 653 ألف زائر إلى الموقع عبر سيارات التاكسي، وأكثر من 1 مليون زائر عبر حافلات إكسبو، ودخل وخرج من إكسبو 2020 دبي ما يقرب من 3.4 مليون مستخدم مستقلين مترو دبي. وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية أكثر من 50 مليون زيارة.

واستضاف "إكسبو 2020 دبي" 17724 فعالية خلال نصفه الأول بمعدل 190 فعالية في اليوم الواحد. واستضاف 8,902 قائد حكومي، منهم وزراء، ورؤساء دول، ورؤساء وزراء، وقادة دول. تحدثوا جميعهم في العديد من الفعاليات الرسمية، شملت فعاليات الأيام الوطنية في إكسبو 2020 دبي، والتي توفر فرصة فريدة لتسليط الأضواء على ثقافة وإنجازات دولة بعينها، لا سيّما جناحها الخاص وجدول فعالياتها في فترة انعقاد الحدث الدولي.