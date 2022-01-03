"غانغام ستايل" في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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ينظم جناح كوريا الجنوبية حفلاً موسيقياً بمسرح اليوبيل بإكسبو 2020 دبي، في 16 من الشهر الجاري، بمشاركة كوكبة من مشاهير أغاني البوب الكورية المعروف بـ «كي بوب»، وفي مقدمتهم المغني «ساي» صاحب أغنية «غانغام ستايل» الشهيرة، التي حطمت الأرقام القياسية للمشاهدات على اليوتيوب عند صدورها عام 2012 وباتت نغماتها ورقصتها معروفة في أرجاء المعمورة، في ظاهرة فنية فريدة من نوعها آنذاك، ويبلغ عدد مشاهدات فيديو كليب الأغنية حالياً على يوتيوب 4.2 مليارات مشاهدة.

وتضم قائمة المشاركين في حفل البوب الكوري الذي ينظم بمناسبة اليوم الوطني لكوريا الجنوبية عدداً من الفرق الشهيرة إلى جانب مغني «غانغام ستايل» تشمل كلاً من فرقة «ستري كيدز» والمغنية «سونمي» وفرقة «جي آي دل» وفرقة «غولدن تشايلد» وفرقة «فورستيلا».

وسيتم تحديد تفاصيل الحصول على تذاكر الحفل لاحقاً عبر صفحات الجناح الكوري على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يبدأ الحفل بتوقيته المبدئي القابل للتغيير لاحقاً في الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 16 يناير.

وحققت أغنية «غانغام ستايل» ورقصة «الحصان» المرافقة لها نجاحاً عالمياً منقطع النظير، وتتناول كلماتها نوعاً من السخرية تجاه حياة الأغنياء الفارهة في حي «غانغام ستايل» في العاصمة الكورية سيؤل.

يشار إلى أغنية «غانغام ستايل» للنجم الكوري الجنوبي بساي، ورقصة «الحصان» المرافقة لها، التي تحاكي بسخرية حياة الأغنياء المترفة في أحد أحياء سيول، قد دفعت الكثيرين إلى تقديم عدة نسخ عنها، كما أداها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون