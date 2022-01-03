أجندة إكسبو حتى 6 يناير.. فعاليات دولية وأنشطة ترفيهية مبهجة.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الدولية والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المبهجة خلال الفترة من 3 ولغاية 6 يناير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لسريلانكا



-10:15، ساحة الوصل

-مؤتمر صحفي: 14:05، مركز إكسبو الإعلامي – قاعة المؤتمرات الإعلامية أ – (يستلزم فحص بي سي آر)



الطيارة زارا رذرفورد تزور إكسبو 2020

-الطيارة البلجيكية زارا رذرفورد، البالغة من العمر 19 عاما، تسعى لأن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم، وأصغر شخص يطير حول العالم بمفرده في طائرة خفيفة الوزن



الاحتفال بسريلانكا

-يمكنك الاستمتاع بمزيج من الموسيقى التقليدية والمعاصرة، حيث تكسر آلة القانون العصرية جميع الحواجز والحدود الموسيقية

-18:15، ساحة الوصل



الأمواج العربية

-تجمع هذه الفعالية الموسيقية الأصوات الآسرة لآلات العود والناي والطبلة، فيما تصحب الزوار في رحلة عربية تحتفي بالموسيقى الإماراتية وموسيقى المنطقة.

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



المدن الإسلامية: مدن تراثية في العالم الإسلامي بالصور

-معرض صور فوتوغرافية عن المدن التراثية في العالم الإسلامي من أرشيفات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"

-اختتام المعرض بفرصة استكشاف الصور الإبداعية هذه في حلقات نقاش

-19:00، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



أسبوع السينما الفيتنامية (عرض فيلم "عيون حالمة")

-يمثل فيلم "عيون حالمة" قصة تحرّك المشاعر عن حب غير متبادل. حاز الفيلم جائزة "اللوتس الذهبية" عن فئة "أفضل فيلم روائي" في مهرجان السينما الفيتنامية، واختير ليكون الفيلم الفيتنامي المرشح لنيل جائزة "أفضل فيلم بلغة أجنبية" في النسخة 93 من جوائز أوسكار

-19:00، مدرّج تيرّا



4 يناير



اليوم الوطني للجمهورية التونسية

-10:15، ساحة الوصل



الافتتاح الرسمي لشهر السياحة

-دعوة لحضور فعالية عن السياحة في بوتسوانا، تشمل كلمة يلقيها وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة للدولة

-18:00، جناح بوتسوانا



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "حياة يَن")

-قصة مؤثرة عن حياة فيتناميات قبل العام 1945، والزواج المرتّب لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بفتى يبلغ من العمر تسع سنوات

-حاز الفيلم خمس جوائز في النسخة 19 من المهرجان السينمائي الفيتنامي، إلى جانب جائزة "أفضل فيلم" في النسخة التاسعة من المهرجان السينمائي للعروض الأولى العالمية في الفلبين

-18:00-20:00، مدرّج تيرّا



فرقة "لوب دوكترز"

-موسيقى جاز عصرية من مدينتَي نيويورك وبودابست، يقدمها آرون رومهاني على الأورغ وبيتر سندوفي على الطبول

-19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل للفنانة لطيفة، مع زياد غرسة ومهدي عياش

-قدمت الفنانة التونسية لطيفة أكثر من 20 ألبوما غنائيا وعددا من الأعمال الغنائية الفردية

-21:00-22:30، منصة اليوبيل



5 يناير



اليوم الوطني للسودان

-10:15، ساحة الوصل



استعراض رياضة المحركات الآلية

-دعوة للمشاركة في جميع التجارب المتاحة في هذه الفعالية العامرة بالتشويق لرياضة المحركات الآلية

-09:00، مركز الرياضة واللياقة البدنية



إسبانيا – موكب الملوك الثلاثة الاستعراضي

-سيزور الملوك الثلاثة – غاسبار وملكيور وبالتازار – جناح إسبانيا ويجمعون خطابات من الأطفال في دولة الإمارات – ستكون هناك حلوى وهدايا والكثير من الألعاب السحرية

-من الساعة 15:00، جناح إسبانيا



زيارة أنتوني جوشوا لموقع إكسبو 2020 دبي

-عملاق الملاكمة يزور إكسبو 2020 دبي

-ابتداء من الساعة 16:00 في أنحاء الموقع



احتفالات اليوم الوطني للسودان

-عرض لأوركسترا "بيت العود"

-16:00-17:00، ساحة الوصل

-عرض لفرقة عاصم وشادن

-فرقة موسيقية سودانية. الموسيقار عاصم الطيب قرشي يؤدي الموسيقى الشعبية التقليدية

-17:00-17:30، منصة الأرض



أسبوع السينما الفيتنامية

-(عرض فيلم "الزهور الصفراء على العشب الأخضر")

-يمكنكم الاستمتاع بقصة مؤثرة عن قصة حب بريئة وصداقة وأخوّة. تدور أحداث الفيلم في منطقة ريفية في فيتنام، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في عام 2015

-18:00-19:30، مدرّج تيرّا



مُصمم الأسبوع في "منصة": فيصل الملك

-شكّل مصمم الأزياء فيصل الملك ملامح خطَّه الفني الشرق أوسطي المعاصر في عالم تصميم الأزياء عبر الدمج بين الفن التقليدي والتصميم المعاصر

-18:00-20:00، "منصة" في روف إكسبو



6 يناير

اليوم الوطني لجمهورية الهند

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لدولة توفالو

-16:15، ساحة الوصل



رؤى ورحلات

-سلسلة من المباحثات والمناقشات الملهمة والتعليمية التي تعالج مسألة التنميط الجنساني مع مضينا في الطريق إلى مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين. ستحضر الجلسة هند الزاهد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.

-16:00، جناح المرأة



روبرتو بوللي والأصدقاء

-باليه عالمي مع روبرتو بوللي والأصدقاء، وهي فرقة متميزة تضم راقصين يجوبون العالم لإبهار الجمهور بطاقاتهم وحيويتهم والتقنيات المتنوعة التي يستخدمونها، بالإضافة إلى أساليبهم ومدارسهم الفنية في الرقص.



حفل الفنان عاصي الحلاني

-بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني مشواره الفني بفوزه في برنامج "ستوديو الفن" التلفزيوني للفنانين الشباب، وكان عمره آنذاك 17 عاما

-21:00-23:00، منصة اليوبيل

