استكشفوا السوق البيئي .. مهرجان الطعام النباتي في إكسبو 14 يناير

المصدر: البيان

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سيتمكن زوار إكسبو 2020 دبي، من الاستمتاع بتجربة استكشاف السوق البيئي المليء بمنافذ بيع المنتجات المستدامة إضافة إلى وجود منتج صحي نباتي وعضوي ووسائل ترفيهية أخرى وحوارات مع الطهاة، خلال مهرجان الطعام النباتي الذي ينظمه في إكسبو خلال أيام الجمعة والسبت والأحد في الفترة من 14 حتى 30 يناير الجاري.

ويقام مهرجان الطعام النباتي في حديقة المهرجان في إكسبو 2020 ويجمع أفضل المأكولات النباتية التي تقدمها المنطقة ما يمنح الزائرين الفرصة لتذوق الوجبات النباتية المغذية على أنغام الموسيقى التي يعزفها كوكبة متنوعة من منسقى الأغاني الـ "دي جي".

ويقدم المهرجان لزواره نكهات من شتى أنحاء العالم مع تجربة طهي مختلفة كلياً وذلك بالتعاون مع منظمة "فيغانواري" و"دبي فيغان دايز".، إضافة إلى يوم خارجي غامر بالمرح والمعلومات للأصدقاء والعائلات على حد سواء.

وتعد "فيغانواري" مؤسسة غير ربحية تشجع الناس من جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا نباتيين وأثناء حملتها العام الماضي تعهد أكثر من 500 ألف شخص بتجربة اتباع نظام غذائي نباتي إضافة إلى إطلاق حوالي 825 منتجا وخيارا لأصناف أطعمة نباتية جديدة في جميع أنحاء العالم.

وتشارك المطاعم الواقعة في موقع إكسبو 2020 دبي في مبادرة فيغانواري "يناير النباتي" وتتاح المشاركة بالمجان ويتمكن كل من يسجل على الموقع الإلكتروني Veganuary.com من تلقي جميع المستلزمات والنصائح الضروروية لاتباع أسلوب حياة نباتي سهل وممتع.